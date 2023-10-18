СК увидел разжигание вражды в интернет-травле Питбуля, осудившего нападения на прохожих в Петербурге

Пока полицейские продолжают искать блогера Турала, петербургский Следственный комитет возбудил новое уголовное дело. В его основе нападки активных защитников треш-контента.
Как сообщили в СК 18 октября, дело возбуждено по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге».
«Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его и семьи.
В соцсетях Турала, которого считают автором контента с нападениями на прохожих, тоже неспокойно. Там в свою очередь выступают националисты.
Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет, четверо из них граждане Азербайджана. Администратора блога ищут.