СК увидел разжигание вражды в интернет-травле Питбуля, осудившего нападения на прохожих в Петербурге

Пока полицейские продолжают искать блогера Турала, петербургский Следственный комитет возбудил новое уголовное дело. В его основе нападки активных защитников треш-контента.



Как сообщили в СК 18 октября, дело возбуждено по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге».



«Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его и семьи.

