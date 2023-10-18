    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, сев

    756мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.35eur102.75

    СК увидел разжигание вражды в интернет-травле Питбуля, осудившего нападения на прохожих в Петербурге

    4808
    36 комментариев

    Пока полицейские продолжают искать блогера Турала, петербургский Следственный комитет возбудил новое уголовное дело. В его основе нападки активных защитников треш-контента.

    Как сообщили в СК 18 октября, дело возбуждено по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге».

    «Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его и семьи.

    В соцсетях Турала, которого считают автором контента с нападениями на прохожих, тоже неспокойно. Там в свою очередь выступают националисты.

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет, четверо из них граждане Азербайджана. Администратора блога ищут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РазжиганиеВозбуждение дела
    ЛАЙК9
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    Random_spb18 Окт 2023 в 15:53
    А что было бы, если бы русские в Баку сбивались в шакальи стаи и избивали местных просто так, ради развлечения, треш-контент поснимать?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:52
    Прозвище мэра СПБ, " бакинский бай" не хочет земляков трогать.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close