«Прыгай в багажник», или За что избили и сняли на видео двух подростков в Петербурге

Шутка стала причиной «стрелки», на которую вызвали двух подростков и избили на юге Петербурга. Причем шутник на нее не пришел, а видео появилось в блоге «Жизнь бродяги», «пропиаренном» главой СК Александром Бастрыкиным.



Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, случайная встреча молодых людей и 18-летнего Турала с компанией на остановке «Ленинский проспект» летом 2023 года теперь исследуется сотрудниками СК в рамках уголовного дела по двум статьям: «Хулиганство» и «Разжигание ненависти либо вражды». Оба возбудили после того, как на маленький видео-блог «Жизнь бродяги» обратил внимание глава СК.