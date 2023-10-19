«Прыгай в багажник», или За что избили и сняли на видео двух подростков в Петербурге

Шутка стала причиной «стрелки», на которую вызвали двух подростков и избили на юге Петербурга. Причем шутник на нее не пришел, а видео появилось в блоге «Жизнь бродяги», «пропиаренном» главой СК Александром Бастрыкиным.
Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, случайная встреча молодых людей и 18-летнего Турала с компанией на остановке «Ленинский проспект» летом 2023 года теперь исследуется сотрудниками СК в рамках уголовного дела по двум статьям: «Хулиганство» и «Разжигание ненависти либо вражды». Оба возбудили после того, как на маленький видео-блог «Жизнь бродяги» обратил внимание глава СК.
По предварительной информации, одна компания приехала на машине и в какой-то момент водитель предложил Туралу: «Прыгай в багажник». Все посмеялись. Но через пару дней мальчикам из компании поступили звонки и приглашения поговорить о неуместной шутке. На этой встрече, на которую сам шутник прийти не смог, молодых людей избили толпой, сняли и выложили в блог.
До того, как потерпевших нашли сотрудники полиции, в правоохранительные органы они не обращались. «Не посчитали нужным», — заявили оба в СК.