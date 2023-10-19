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    «Прыгай в багажник», или За что избили и сняли на видео двух подростков в Петербурге

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    22 комментария

    Шутка стала причиной «стрелки», на которую вызвали двух подростков и избили на юге Петербурга. Причем шутник на нее не пришел, а видео появилось в блоге «Жизнь бродяги», «пропиаренном» главой СК Александром Бастрыкиным.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, случайная встреча молодых людей и 18-летнего Турала с компанией на остановке «Ленинский проспект» летом 2023 года теперь исследуется сотрудниками СК в рамках уголовного дела по двум статьям: «Хулиганство» и «Разжигание ненависти либо вражды». Оба возбудили после того, как на маленький видео-блог «Жизнь бродяги» обратил внимание глава СК.

    По предварительной информации, одна компания приехала на машине и в какой-то момент водитель предложил Туралу: «Прыгай в багажник». Все посмеялись. Но через пару дней мальчикам из компании поступили звонки и приглашения поговорить о неуместной шутке. На этой встрече, на которую сам шутник прийти не смог, молодых людей избили толпой, сняли и выложили в блог.

    До того, как потерпевших нашли сотрудники полиции, в правоохранительные органы они не обращались. «Не посчитали нужным», — заявили оба в СК.

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    Комментарии 22

    Гость19 Окт 2023 в 13:15
    "У ресторана в Мытищах задержали криминальных авторитетов, при них нашли оружие и «пакет с серым веществом», рассказали источники СМИ.
    Baza уточняет, что изъяты пять травматических пистолетов и один карабин «Сайга», среди задержанных — 48 выходцев из Азербайджана, два из Дагестана, по одному из Таджикистана и Армении, в задержании участвовали около сотни силовиков."
    новость от февраля 23 года. сколько азербажанов? это показательно, только всем миром, всем народом, можно их выдавить отсюда, вот такой вот мистер-сидр.
    +0−0
    346633319 Окт 2023 в 13:10
    Через СИЗО на родину! Без дальнейших разбирательств.
    +0−0
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