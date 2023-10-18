Побитые подростки. В Петербурге полиция нашла первых потерпевших от «актеров» треш-роликов блога уроженца Азербайджана

В Петербурге найдены первые потерпевшие от действий группы треш-блогеров. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района, рассказали «Фонтанке» 18 октября в региональном ГУ МВД.



Инциденты произошли в разное время, но оба — в Московском районе. Сейчас правоохранители выясняют подробности.

Другие пострадавшие в полицию пока не обращались.

Ранее сотрудники полиции задержали всех шестерых предполагаемых участников треш-роликов. По предварительным данным правоохранительных органов, они избивали пешеходов ради контента, который публиковали в телеграм-канале. На свободе остается только автора блога — 18-летний Турал. Его ищут.