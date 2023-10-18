Побитые подростки. В Петербурге полиция нашла первых потерпевших от «актеров» треш-роликов блога уроженца Азербайджана

В Петербурге найдены первые потерпевшие от действий группы треш-блогеров. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района, рассказали «Фонтанке» 18 октября в региональном ГУ МВД.
Инциденты произошли в разное время, но оба — в Московском районе. Сейчас правоохранители выясняют подробности.
Другие пострадавшие в полицию пока не обращались.
Ранее сотрудники полиции задержали всех шестерых предполагаемых участников треш-роликов. По предварительным данным правоохранительных органов, они избивали пешеходов ради контента, который публиковали в телеграм-канале. На свободе остается только автора блога — 18-летний Турал. Его ищут.
В среду было возбуждено новое уголовное дело по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге». «Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его самого и его семьи.
Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет, четверо из них граждане Азербайджана. Администратора блога ищут.
Подробнее о том, чем занимались молодые люди на улицах Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».