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    Побитые подростки. В Петербурге полиция нашла первых потерпевших от «актеров» треш-роликов блога уроженца Азербайджана

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    66 комментариев

    В Петербурге найдены первые потерпевшие от действий группы треш-блогеров. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района, рассказали «Фонтанке» 18 октября в региональном ГУ МВД.

    Инциденты произошли в разное время, но оба — в Московском районе. Сейчас правоохранители выясняют подробности.

    Другие пострадавшие в полицию пока не обращались.

    Ранее сотрудники полиции задержали всех шестерых предполагаемых участников треш-роликов. По предварительным данным правоохранительных органов, они избивали пешеходов ради контента, который публиковали в телеграм-канале. На свободе остается только автора блога — 18-летний Турал. Его ищут.

    В среду было возбуждено новое уголовное дело по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге». «Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его самого и его семьи.

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет, четверо из них граждане Азербайджана. Администратора блога ищут.

    Подробнее о том, чем занимались молодые люди на улицах Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».

    ЛАЙК31
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 66

    Гость18 Окт 2023 в 17:48
    В своей стране как в осаждённой крепости против чужаков: угрозы, оскорбления, нападения. А чтобы прижать этих мерзавцев, потребовалось вмешательство аж целого Бастрыкина (!!). У правоохранителей СПб ведь нет таких полномочий... Позорище.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:36
    Неплохая идея прозвучала на счет родителей таких негодяев.
    Действительно, родителей "таких" следуе посылать на историческо-природную родину-местность, а вот их детишек за такие тик-токовские действия только в колонию, но уже российскую и только потом - высылка с пожизненным
    ограничением возврата в РФ.
    +0−0
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