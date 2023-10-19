Суд в Петербурге временно изолировал троих блогеров, двое ждут родителей в центре для несовершеннолетних

Двоих подростков решением суда отправили в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Еще трое коротают время в спецприемнике.



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на пять суток арестованы Руслан Мамедов, Санан Аскеров и Субхан Джомардли. Они были замечены на улицах Ленсовета, Типанова и Варшавской как яростные матерщинники. Правда, сами молодые люди это категорически отрицают и вину не признают. В изоляции также двое их приятелей.

Еще двоих «героев» роликов из телеграм-канала «Жизнь бродяги» пришлось отправлять в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на улицу Седова. Когда их два дня назад задерживали, выяснилось, что оба они граждане Азербайджана и нарушают правила пребывания в Петербурге.