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    Суд в Петербурге временно изолировал троих блогеров, двое ждут родителей в центре для несовершеннолетних

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    13 комментариев

    Двоих подростков решением суда отправили в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Еще трое коротают время в спецприемнике.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на пять суток арестованы Руслан Мамедов, Санан Аскеров и Субхан Джомардли. Они были замечены на улицах Ленсовета, Типанова и Варшавской как яростные матерщинники. Правда, сами молодые люди это категорически отрицают и вину не признают. В изоляции также двое их приятелей.

    Еще двоих «героев» роликов из телеграм-канала «Жизнь бродяги» пришлось отправлять в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на улицу Седова. Когда их два дня назад задерживали, выяснилось, что оба они граждане Азербайджана и нарушают правила пребывания в Петербурге.

    Один из них рассказал, что живет на Малой Карпатской улице с дядей, родители на родине. Полные данные дяди назвать не смог. Второй пояснил, что живет с отцом на Купчинской. Отец трубку не взял. В центре они пробудут до тех пор, пока их не заберут законные представители, но не дольше 30 суток. Затем за дело возьмутся социальные службы.

    Справка:

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет. Администратора блога Турала Мамедова ищут. Установлены первые потерпевшие.

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    Жизнь бродягиАзербайджанские треш блогеры
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    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 20:18
    а что , даже родители от них отказались? В СМИ диаспора даже не извиняется, типа подрались мальчики, что такого?
    +2−0
    Гость19 Окт 2023 в 19:45
    Алик-1, готовься.
    +3−0
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