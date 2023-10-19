    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    760мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.37eur102.91

    Петербургский суд арестовал друзей юного треш-блогера. Пока за мат

    1695
    1 комментарий

    Московский районный суд на 5 суток арестовал Ивана Алексеева и Амина Гасанова. Юноши дружат с треш-блогером Туралом Мамедовым. Первый, по данным «Фонтанки», был за рулем машины, которая въехала в попутку на пункте оплаты ЗСД, у второго в телефоне также нашли компромат. 19 октября суд привлек товарищей к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что ночью 16 октября Алексеев матерился в общественном месте на проспекте Космонавтов, 21, и не реагировал на замечания. Также юноша при даче объяснений рассказал, что ранее участвовал в драке из хулиганских побуждений.

    Что до Гасанова, то он вечером 17 октября, находясь также на проспекте Космонавтов, но чуть подальше, «действуя демонстративно и яростно, привлекая внимание прохожих» тоже ругался матом.

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет. Администратора блога ищут. Установлены первые потерпевшие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость19 Окт 2023 в 16:33
    Ну раз родители этих отморозков не смогли прояснить им за мат, то в СИЗО точно смогут.
    Там тоже далеко не всем нравится когда матом разговаривают)))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close