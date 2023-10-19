Петербургский суд арестовал друзей юного треш-блогера. Пока за мат

Московский районный суд на 5 суток арестовал Ивана Алексеева и Амина Гасанова. Юноши дружат с треш-блогером Туралом Мамедовым. Первый, по данным «Фонтанки», был за рулем машины, которая въехала в попутку на пункте оплаты ЗСД, у второго в телефоне также нашли компромат. 19 октября суд привлек товарищей к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что ночью 16 октября Алексеев матерился в общественном месте на проспекте Космонавтов, 21, и не реагировал на замечания. Также юноша при даче объяснений рассказал, что ранее участвовал в драке из хулиганских побуждений.
Что до Гасанова, то он вечером 17 октября, находясь также на проспекте Космонавтов, но чуть подальше, «действуя демонстративно и яростно, привлекая внимание прохожих» тоже ругался матом.
Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. Задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет. Администратора блога ищут. Установлены первые потерпевшие.