Двоих братьев, известных по каналу «Жизнь бродяги», отправили под стражу в Петербурге

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним, проходящим по делу об избиении и публикации видео в telegram-канале «Жизнь бродяги». Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.
Братья были задержаны 18 октября, и в тот же день им было предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Свою вину молодые люди не признали.
Защита полагала возможным применить к обвиняемым Э. и Р. присмотр за несовершеннолетним, отец заверил, что сможет «обеспечить его надлежащее поведение». В отношении несовершеннолетнего Э. защита просила обойтись домашним арестом.
В обоих случаях суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав двум обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2023 года.
Обвиняемые фигурировали в хулиганских видео, размещенных в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Видеозаписи с нападениями на пешеходов и прочие треш-ролики привлекли внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В итоге петербургский СК возбудил дело по статье «Хулиганство», а затем еще по одной — «Разжигание ненависти или вражды».
На данный момент полиция установила всех участников видео — шестеро были доставлены в СК. Избегает полиции только админ канала — блогер Турал.