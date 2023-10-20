Двоих братьев, известных по каналу «Жизнь бродяги», отправили под стражу в Петербурге

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним, проходящим по делу об избиении и публикации видео в telegram-канале «Жизнь бродяги». Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Братья были задержаны 18 октября, и в тот же день им было предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Свою вину молодые люди не признали.