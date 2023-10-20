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    Двоих братьев, известных по каналу «Жизнь бродяги», отправили под стражу в Петербурге

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    5 комментариев

    Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним, проходящим по делу об избиении и публикации видео в telegram-канале «Жизнь бродяги». Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Братья были задержаны 18 октября, и в тот же день им было предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Свою вину молодые люди не признали.

    Защита полагала возможным применить к обвиняемым Э. и Р. присмотр за несовершеннолетним, отец заверил, что сможет «обеспечить его надлежащее поведение». В отношении несовершеннолетнего Э. защита просила обойтись домашним арестом.

    В обоих случаях суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав двум обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2023 года.

    Обвиняемые фигурировали в хулиганских видео, размещенных в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Видеозаписи с нападениями на пешеходов и прочие треш-ролики привлекли внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В итоге петербургский СК возбудил дело по статье «Хулиганство», а затем еще по одной — «Разжигание ненависти или вражды».

    На данный момент полиция установила всех участников видео — шестеро были доставлены в СК. Избегает полиции только админ канала — блогер Турал.

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    Азербайджанские треш блогеры
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    Комментарии 5

    Гость20 Окт 2023 в 16:58
    На урановые рудники отправят?!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 16:55
    Если преступников (особенно молодых) жалеть, то эта жалость впрок не пойдёт, практика доказала. Они наглеют от безнаказанности и в дальнейшем совершают более тяжкие преступления
    +1−0
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