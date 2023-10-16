Россельхознадзор ввел ограничения на поставку рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставку рыбы и морепродуктов из Японии. Это сделано в качестве меры предосторожности, говорится в сообщении ведомства 16 октября.



Новые ограничения пока введены бессрочно. Как заявили в Россельхознадзоре, запрет продлится до тех пор, пока Япония не предоставит подтверждение о безопасности морепродуктов, выловленных у берегов страны.



24 августа Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1», где 12 лет назад произошла авария. По данным правительства Японии, вода, которую использовали для охлаждения реакторов, была очищена от радиоактивных веществ, ее хранили в резервуарах. Теперь воду решили сбросить в океан.

