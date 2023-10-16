Россельхознадзор ввел ограничения на поставку рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставку рыбы и морепродуктов из Японии. Это сделано в качестве меры предосторожности, говорится в сообщении ведомства 16 октября.
Новые ограничения пока введены бессрочно. Как заявили в Россельхознадзоре, запрет продлится до тех пор, пока Япония не предоставит подтверждение о безопасности морепродуктов, выловленных у берегов страны.
24 августа Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1», где 12 лет назад произошла авария. По данным правительства Японии, вода, которую использовали для охлаждения реакторов, была очищена от радиоактивных веществ, ее хранили в резервуарах. Теперь воду решили сбросить в океан.
В конце сентября Россельхознадзор запросил у Японии информацию о методиках, используемых для исследований рыбной продукции, включая анализ остаточного содержания радиоактивного изотопа водорода. МИД Японии сообщил, что предоставил эти данные сегодня, 16 октября, однако Россельхознадзор все равно ввел запрет.
Ранее ограничения на импорт морепродуктов из Японии также ввел Китай.