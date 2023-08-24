На АЭС «Фукусима-1» начался сброс очищенной воды в океан

В Японии начинается процесс сброса очищенной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Планируется, что до 31 марта 2024 года будет сброшено около 31,2 тысячи тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий, пишет 24 августа ТАСС.

В 2011 году на АЭС«Фукусима-1» произошла авария в результате цунами, которое повредило системы энергоснабжения и охлаждения станции. Вследствие этого ядерное топливо в реакторах трех энергоблоков расплавилось и прожгло защитные оболочки. Возникли взрывы водорода, повредившие четвертый энергоблок. К 2050 году станцию планируется демонтировать.



Однако на АЭС остается около 1,25 млн тонн воды — ее использовали для охлаждения реакторов. Правительство Японии заверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ, остается лишь изотоп водорода. В апреле 2021 года Япония решила сбросить значительную часть воды.



Перед сбросом содержание трития (изотоп водорода) в воде планируется снизить путем смешения с морской водой до 1/7 от допустимой нормы, установленной ВОЗ. Сброс будет осуществляться через специально построенный тоннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ — организация признала безопасным решение Японии.



При этом до 80% жителей Японии считают недостаточными разъяснения местных властей о предстоящей процедуре. Еще 87% уверены, что слухи про АЭС нанесут репутационные риски стране, сообщает Kyodo.

Больше всего в Японии волнуются рыбаки, которые уверены, что негативные новости о сбросе воды с АЭС снизят доверие покупателей к их улову. Председатель ассоциации рыболовецких кооперативов Японии Масонобу Сакамото 21 августа заявил, что сообщество против решения о сбросе воды.



Международная реакция также не на стороне Токио. По итогам переговоров лидеров России и Китая было заявление, что Москва и Пекин обеспокоены планами японского правительства сбросить воду с «Фукусимы-1». В июле Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что Япония должна проявить большую открытость в объяснении своих планов по данному вопросу.

