«Фукусиму» сливают. Россия усилит радиационный контроль за морепродуктами из Японии

Роспотребнадзор намерен усилить радиационный контроль за продукцией из Японии, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.



Это связано с тем, что Япония накануне заявила о намерении начать сброс в океан радиоактивной воды из контуров охлаждения реакторов печально известной АЭС «Фукусима-1».



«С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т. д. с повышенным содержанием радионуклидов… дано поручение… усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», — говорится в сообщении ведомства.

