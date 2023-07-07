    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    «Фукусиму» сливают. Россия усилит радиационный контроль за морепродуктами из Японии

    645
    4 комментария

    Роспотребнадзор намерен усилить радиационный контроль за продукцией из Японии, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.

    Это связано с тем, что Япония накануне заявила о намерении начать сброс в океан радиоактивной воды из контуров охлаждения реакторов печально известной АЭС «Фукусима-1».

    «С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т. д. с повышенным содержанием радионуклидов… дано поручение… усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», — говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время поставка пищевой продукции в Российскую Федерацию из Японии разрешена при наличии декларации, подтверждающей содержание радиоактивных веществ на уровне ниже нормативов и справки о результатах содержания радиоактивного цезия.

    «Ситуация находится на особом контроле», — подчеркивает Роспотребнадзор.

    Напомним, авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защиту реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ФукусимаРоспотребнадзор
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость07 Июл 2023 в 20:50
    А зелёные где? Уснули ?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close