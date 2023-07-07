«Фукусиму» сливают. Россия усилит радиационный контроль за морепродуктами из Японии

Роспотребнадзор намерен усилить радиационный контроль за продукцией из Японии, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.
Это связано с тем, что Япония накануне заявила о намерении начать сброс в океан радиоактивной воды из контуров охлаждения реакторов печально известной АЭС «Фукусима-1».
«С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т. д. с повышенным содержанием радионуклидов… дано поручение… усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время поставка пищевой продукции в Российскую Федерацию из Японии разрешена при наличии декларации, подтверждающей содержание радиоактивных веществ на уровне ниже нормативов и справки о результатах содержания радиоактивного цезия.
«Ситуация находится на особом контроле», — подчеркивает Роспотребнадзор.
Напомним, авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защиту реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду.