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Власти Японии разрешили сбросить в океан воду с аварийной АЭС, это произойдёт нескоро

Премьер Японии: Правительство обеспечит безопасность слива воды с «Фукусимы-1»

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительный объём воды. Утверждается, что она в целом очищена от радиоактивных веществ.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на японское национальное общественное телевидение, решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

«Слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов, — пояснил премьер. — Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации».

Подготовка, в том числе проверка оборудования, займёт около двух лет. Сейчас в стальных баках на территории «Фукусимы-1» — более 1,25 миллиона тонн воды. Она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, но содержит изотопы трития, который технически не удается извлечь. Власти Японии утверждают, что во время сброса концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной ВОЗ для питьевой воды.

Внешнеполитические ведомства Китая и Южной Кореи уже выразили глубокую озабоченность по поводу планов по сбросу воды. Против сброса, согласно опросам общественного мнения, также выступает население префектуры Фукусима и Всеяпонская ассоциация рыболовецких кооперативов. Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), являющаяся оператором АЭС «Фукусима-1», пообещала компенсировать рыбакам потери в связи с возможным сокращением сбыта их продукции.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в стальные баки, установленные на территории станции. Их накопилось уже более тысячи. Пространство для этих баков сокращается, и предел может быть достигнут уже летом 2022 года. Ежедневно в них закачивается около 140 тонн воды, которая очищается специальной системой. Перед сбросом, как утверждается, жидкость пройдет дополнительную обработку для уменьшения концентрации трития.

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Комментарии (32)

Modest_5e4ce41f7533b
Наивные власти Японии. Могли бы просто вылить, поглядывая в небеса и насвистывая простенький мотивчик.
lonesome
Отделить тритий от воды практически невозможно. Химически - это водород. А то бы это точно сделали - он стоит около 30 млн долл за килограмм. И распадается в то же ценный гелий-3. Период полураспада около 12 лет. За 120 лет его количество уменьшается в 1000 раз. Концентрация трития в той воде, что у них там накоплена очень низкая. В России бы вообще с этим не заморачивались, слили бы в ближайший водоем без шума и пыли - ПДК не превышена, и ОК. А в океане он разбодяжится так, что это невозможно будет зарегистрировать ничем.
Cвифт
..... кстати, злые языки утверждали, что для охлаждения американцы сначала срочно перебросили жидкий азот, он то и порвал там всё в хлам.... потом перешли на воду ....
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