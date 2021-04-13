Власти Японии разрешили сбросить в океан воду с аварийной АЭС, это произойдёт нескоро

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительный объём воды. Утверждается, что она в целом очищена от радиоактивных веществ.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на японское национальное общественное телевидение, решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

«Слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов, — пояснил премьер. — Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации».