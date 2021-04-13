Власти Японии разрешили сбросить в океан воду с аварийной АЭС, это произойдёт нескоро

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительный объём воды. Утверждается, что она в целом очищена от радиоактивных веществ.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на японское национальное общественное телевидение, решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.
«Слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов, — пояснил премьер. — Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации».
Подготовка, в том числе проверка оборудования, займёт около двух лет. Сейчас в стальных баках на территории «Фукусимы-1» — более 1,25 миллиона тонн воды. Она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, но содержит изотопы трития, который технически не удается извлечь. Власти Японии утверждают, что во время сброса концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной ВОЗ для питьевой воды.
Внешнеполитические ведомства Китая и Южной Кореи уже выразили глубокую озабоченность по поводу планов по сбросу воды. Против сброса, согласно опросам общественного мнения, также выступает население префектуры Фукусима и Всеяпонская ассоциация рыболовецких кооперативов. Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), являющаяся оператором АЭС «Фукусима-1», пообещала компенсировать рыбакам потери в связи с возможным сокращением сбыта их продукции.