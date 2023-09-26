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    Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы из Японии

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    7 комментариев

    Россельхознадзор обсудил с китайскими коллегами позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, которая экспортируется из Японии. Стороны договорились уточнить методику обнаружения радиоактивных веществ, образующихся при сбросе воды с поврежденных реакторов атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по итогам 11-го заседания российско-китайской постоянной научной группы в этой сфере.

    Российское ведомство направило письмо ветеринарной службе Японии. В нем Россельхознадзор просит японскую сторону провести переговоры, а также предоставить до 16 октября информацию о методиках, используемых в стране для исследований рыбной продукции, включая анализ остаточного содержания радиоактивного изотопа водорода — трития.

    Сейчас Япония экспортирует в РФ «незначительный объем рыбной продукции», уточняют в Россельхознадзоре. За прошлый год в страну было ввезено 190 тонн японской рыбы, в этом году — 118 тонн. Однако Россия учитывает риски радиационного загрязнения продукции, в связи с чем страна может присоединиться к ограничениям на поставки рыбной продукции из Японии.

    В Россельхознадзоре отметили, что окончательное решение будет принято после ответа Японии. На данный момент у России нет утвержденных методик определения трития в рыбе. Ее необходимо разработать совместно с компетентными научными организациями, уточнили там.

    Сброс воды с «Фукусимы-1» с 24 августа проводит оператор ТЕРСО. По данным Японии, вода, которая ранее охлаждала поврежденные реакторы, прошла систему отчистки, удалившей из ее состава 62 вида радионуклидов, кроме трития. 1 сентября TEPCO обнаружила в море концентрацию трития — 10 беккерелей на литр.

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    Комментарии 7

    Гость26 Сен 2023 в 21:03
    За одно и машины, медоборудование, и многое другое. Назад в эпоху лаптей, кокошников.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 19:55
    Первый раз слышу, что Япония нам рыбу поставляет, а не мы всю туда сплавляем. Ржу не могу.
    +3−0
    Гость26 Сен 2023 в 19:53
    Япония - недружественная страна. Не надо ничего оттуда возить.
    +1−0
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