Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы из Японии

Россельхознадзор обсудил с китайскими коллегами позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, которая экспортируется из Японии. Стороны договорились уточнить методику обнаружения радиоактивных веществ, образующихся при сбросе воды с поврежденных реакторов атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по итогам 11-го заседания российско-китайской постоянной научной группы в этой сфере.
Российское ведомство направило письмо ветеринарной службе Японии. В нем Россельхознадзор просит японскую сторону провести переговоры, а также предоставить до 16 октября информацию о методиках, используемых в стране для исследований рыбной продукции, включая анализ остаточного содержания радиоактивного изотопа водорода — трития.
Сейчас Япония экспортирует в РФ «незначительный объем рыбной продукции», уточняют в Россельхознадзоре. За прошлый год в страну было ввезено 190 тонн японской рыбы, в этом году — 118 тонн. Однако Россия учитывает риски радиационного загрязнения продукции, в связи с чем страна может присоединиться к ограничениям на поставки рыбной продукции из Японии.
В Россельхознадзоре отметили, что окончательное решение будет принято после ответа Японии. На данный момент у России нет утвержденных методик определения трития в рыбе. Ее необходимо разработать совместно с компетентными научными организациями, уточнили там.
Сброс воды с «Фукусимы-1» с 24 августа проводит оператор ТЕРСО. По данным Японии, вода, которая ранее охлаждала поврежденные реакторы, прошла систему отчистки, удалившей из ее состава 62 вида радионуклидов, кроме трития. 1 сентября TEPCO обнаружила в море концентрацию трития — 10 беккерелей на литр.