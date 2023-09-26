Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы из Японии

Россельхознадзор обсудил с китайскими коллегами позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, которая экспортируется из Японии. Стороны договорились уточнить методику обнаружения радиоактивных веществ, образующихся при сбросе воды с поврежденных реакторов атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по итогам 11-го заседания российско-китайской постоянной научной группы в этой сфере.

Российское ведомство направило письмо ветеринарной службе Японии. В нем Россельхознадзор просит японскую сторону провести переговоры, а также предоставить до 16 октября информацию о методиках, используемых в стране для исследований рыбной продукции, включая анализ остаточного содержания радиоактивного изотопа водорода — трития.