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    Оператор «Фукусимы» впервые после сброса воды с АЭС обнаружил в море тритий. Его не много

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    Оператор японской АЭС «Фукусима-1», компания TEPCO выявила в морской воде радиоактивный изотоп водорода тритий. Это произошло впервые после сброса в океан воды, охлаждавшей реактор аварийной атомной электростанции. На соответствующее сообщение компании 1 сентября обратило внимание РИА Новости.

    Концентрация трития в воде на северо-восточной границе примыкающего к станции порта составила 10 беккерелей на литр. Это нижняя граница уровня выявления, который установлен оператором. Верхнюю он проводит в районе 700 беккерелей на литр. При наличии таких значений сброс воды будет остановлен.

    До настоящего момента концентрация трития в морской воде была ниже 10 беккерелей на литр. Например, по данным на 25 августа, показатель составлял 1,5 беккереля на литр.

    ТЕРСО начала сброс воды с «Фукусимы-1» 24 августа. Эта вода ранее охлаждала поврежденные при аварии реакторы, а затем прошла через систему очистки, которая удалила из ее состава 62 вида радионуклидов, оставив только тритий. Освобождать огромные резервуары на пробном этапе будут в течение 17 дней. За это время в океан планируют сбросить 7,8 тыс. кубометров воды.

    Несмотря на то, что власти Японии стремятся убедить мир в безопасности выловленных в районе «Фукусимы» морепродуктов, а премьер-министр страны даже демонстративно полакомился ими перед телекамерами, специалист МГУ Сергей Мухаметов рекомендует в течение двенадцати с половиной лет не злоупотреблять японскими морепродуктами, выловленными в районе слива воды с АЭС. Роспотребнадзор усилил контроль за подобной продукцией.

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