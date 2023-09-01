Оператор «Фукусимы» впервые после сброса воды с АЭС обнаружил в море тритий. Его не много

Концентрация трития в воде на северо-восточной границе примыкающего к станции порта составила 10 беккерелей на литр. Это нижняя граница уровня выявления, который установлен оператором. Верхнюю он проводит в районе 700 беккерелей на литр. При наличии таких значений сброс воды будет остановлен.

Оператор японской АЭС «Фукусима-1», компания TEPCO выявила в морской воде радиоактивный изотоп водорода тритий. Это произошло впервые после сброса в океан воды, охлаждавшей реактор аварийной атомной электростанции. На соответствующее сообщение компании 1 сентября обратило внимание РИА Новости .

До настоящего момента концентрация трития в морской воде была ниже 10 беккерелей на литр. Например, по данным на 25 августа, показатель составлял 1,5 беккереля на литр.

ТЕРСО начала сброс воды с «Фукусимы-1» 24 августа. Эта вода ранее охлаждала поврежденные при аварии реакторы, а затем прошла через систему очистки, которая удалила из ее состава 62 вида радионуклидов, оставив только тритий. Освобождать огромные резервуары на пробном этапе будут в течение 17 дней. За это время в океан планируют сбросить 7,8 тыс. кубометров воды.