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    Названа концентрация трития в сброшенной в океан с «Фукусимы» воде

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    Компания-оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» TEPCO сообщила, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, которую начали сбрасывать 24 августа, составляет от 142 до 178 беккерелей на литр, что значительно ниже установленной нормы.

    «Концентрация трития в ней находится в пределах установленной нормы в 1500 беккерелей на литр», — заявили представители TEPCO в ходе пресс-конференции (цитата по «Прайм»).

    24 августа ТЕРСО начала сброс воды, которая ранее использовалась для охлаждения поврежденных реакторов на «Фукусиме-1», а затем прошла очистку в системе ALPS. Эта система смогла очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением изотопа водорода — трития. Зараженная тритием вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. На данный момент почти 90% емкости этих резервуаров, что составляет 1,37 миллиона тонн, заполнено.

    Начатый вчера этап пробного сброса воды продолжится в течение 17 дней, при этом запланировано сбросить в океан 7,8 тысячи кубометров воды. До 31 марта 2024 года планируется сбросить порядка 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития 5 триллионов беккерелей.

    Несмотря на низкую концентрацию трития, специалист МГУ Сергей Мухаметов рекомендует в течение двенадцати с половиной лет не злоупотреблять японскими морепродуктами, которые были выловлены в районе слива воды с «Фукусимы».

    Роспотребнадзор в этой связи также усилил карантинный контроль рыбы и морепродуктов, выловленных Японией и Россией в Тихом океане.

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