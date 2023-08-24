Роспотребнадзор: Карантинный контроль морепродуктов из Японии и Дальнего Востока усилен из-за сброса воды с «Фукусимы»

В Японии начался сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Как сообщалось ранее, она очищена от радионуклидов, за исключением трития — сверхтяжелого водорода. Правительство, как передает РИА Новости, страны решило начать сброс воды, доведя концентрацию этого вещества до минимума.
О том, что сброс воды со станции «Фукусима-1» запланирован на август, стало известно заранее и Управление Роспотребнадзора с 8 июля 2023 года усилило санитарный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. «Территориальные органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе», — сообщило контрольное ведомство.
По данным Роспотребнадзора на 24 августа проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено. Ввоз морепродуктов из Японии разрешен только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.
Что касается морепродуктов, выловленных российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане, то на Дальнем Востоке Роспотребнадзор проводит радиационный контроль за морепродуктами с 2011 года — с момента аварии на японской АЭС. За это время выполнено более 5 тысяч исследований 32 видов морепродуктов.