Роспотребнадзор: Карантинный контроль морепродуктов из Японии и Дальнего Востока усилен из-за сброса воды с «Фукусимы»

В Японии начался сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Как сообщалось ранее, она очищена от радионуклидов, за исключением трития — сверхтяжелого водорода. Правительство, как передает РИА Новости, страны решило начать сброс воды, доведя концентрацию этого вещества до минимума.

О том, что сброс воды со станции «Фукусима-1» запланирован на август, стало известно заранее и Управление Роспотребнадзора с 8 июля 2023 года усилило санитарный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. «Территориальные органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе», — сообщило контрольное ведомство.

