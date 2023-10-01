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    Из Карабаха в Армению уехали практически все желающие, поток переселенцев существенно снизился

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    3 комментария

    К вечеру 1 октября Армения зафиксировала 100 514 человек, которые уехали из Карабаха. За сутки цифра увеличилась на 97 переселенцев.

    Данные приводит РИА Новости со ссылкой на кабмин Армении. Отмечается, что процесс переезда подходит к завершению, интенсивность движения заметно снизилась.

    Границу пересекли больше 20 тысяч транспортных средств. Тех, у кого нет машин, вывозят на автобусах. В заявлении кабмина отмечается, что вывозить армян из Нагорного Карабаха продолжат по мере необходимости.

    Порядка 85% беженцев уже зарегистрировались. На следующей неделе им начнут выплачивать пособия - единоразово 100 тысяч драмов (около 25 тысяч рублей), затем ежемесячно на протяжении полугода по 40 000 драмов на аренду квартиры и 10 000 драмов на коммунальные услуги.

    Накануне сообщалось, что Азербайджан запланировал потратить 7 миллиардов долларов на восстановительные работы в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре. Страна рассчитывает вернуть в Карабах порядка 5,5 тысяч вынужденных переселенцев, которые сейчас живут в других городах и селах Азербайджана.

    19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев. Как Армения справляется с исходом из Арцаха, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок01 Окт 2023 в 20:32
    В Карабахе трофейным командам щас раздолье!
    +0−0
    Панкихой01 Окт 2023 в 20:25
    Теперь они же составят поток из Армении в Россию. Россия - щедрая душа.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 20:21
    Надеюсь им еды хватает.
    +0−0
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