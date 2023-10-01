Из Карабаха в Армению уехали практически все желающие, поток переселенцев существенно снизился

К вечеру 1 октября Армения зафиксировала 100 514 человек, которые уехали из Карабаха. За сутки цифра увеличилась на 97 переселенцев.



Данные приводит РИА Новости со ссылкой на кабмин Армении. Отмечается, что процесс переезда подходит к завершению, интенсивность движения заметно снизилась.

Границу пересекли больше 20 тысяч транспортных средств. Тех, у кого нет машин, вывозят на автобусах. В заявлении кабмина отмечается, что вывозить армян из Нагорного Карабаха продолжат по мере необходимости.

Порядка 85% беженцев уже зарегистрировались. На следующей неделе им начнут выплачивать пособия - единоразово 100 тысяч драмов (около 25 тысяч рублей), затем ежемесячно на протяжении полугода по 40 000 драмов на аренду квартиры и 10 000 драмов на коммунальные услуги.