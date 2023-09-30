«Решили вместо протестов помогать беженцам». Как Армения справляется с исходом из Арцаха

Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





К утру 29 сентября правительство Армении сообщило о 84 770 беженцах, прибывших из Нагорного Карабаха. Для небольшой и небогатой страны приток такой массы людей может оказаться настоящей гуманитарной катастрофой.

Все последние дни тысячи армян организуют прием беженцев из Арцаха — так в Армении называют Нагорный Карабах. «Фонтанка» поговорила с журналистом ереванской интернет-газеты «Hetq» («След») Седой Ергнян. Она все это время занимается вопросами размещения десятков тысяч человек, которые были вынуждены в считанные часы бросить свои дома и бежать в безопасное место.



— Как организован прием беженцев? В чем они сейчас нуждаются в первую очередь и насколько правительство способно их этим обеспечить?

— Правительство говорит, что работает 24 часа в сутки и что всем будет хватать места для жизни. По госпрограмме их в основном вывозят в марзы (районы) Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник, однако не все жители Арцаха хотят оставаться в этих марзах, то есть, в пограничных селах и городах. Ну и из-за того, что идет слишком большой поток, не удается всех быстро обеспечивать жильем.



Мне кажется, что большинство жителей Арцаха не пользуются пока помощью государства и предложенными средствами размещения. Предпочитают в первое время жить в квартирах у родственников. У некоторых из них есть собственные дома и квартиры здесь.

Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





— Какое жилье предоставляет государство?

— В основном, это отели или общежития. Иногда — пустующие дома в селах, в которых уже много лет никто не живет и владельцы которых давно уехали. Но в основном это все расположено в приграничных марзах, и жители Арцаха не хотят там жить, стараясь уехать как можно дальше от границы.

В основном люди пытаются добраться либо в Ереван, либо в соседние города, например, Аштарак или Абовян, которые находятся недалеко от столицы.

Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





— А у всех ли есть средства, чтобы сразу же купить или арендовать там жилье?

— В основном, если у них нет денег, находятся их друзья или родственники, которые дают им средства на аренду. Правда, при этом цены на жилье и в Ереване, и по соседству очень быстро выросли.

Вообще, им тут действительно помогают. Но не у всех есть родственники и друзья, и тогда приходится оставаться на государственном содержании.

Вчера правительство заявило, что будет выдавать по 100 тысяч драмов на человека — сейчас это почти 250 долларов. Но это единовременная выплата, а не постоянная.



Главная проблема в том, что поток слишком большой. Мы не можем сказать, что правительство совсем ничего не делает и не помогает, но и не сказать, что оно так хорошо работает, что смогло всем всех обеспечить. Однако понятно, что это экстренная ситуация, и я бы пока не давала оценки, а подождала где-то неделю, чтобы все стало более понятно.

— Есть ли жители Карабаха, которые считают, что им надо остаться дома и остаются? Какова их мотивация?

— Я сама не знаю таких жителей, которые хотят остаться. Может, такие и есть, но мне они неизвестны. Но я знаю людей, которые пока не уехали — они говорят, что им требуется помощь для отъезда, например, машина, чтобы не идти пешком и не нести на себе хотя бы самые необходимые вещи.



Там у всех страх, что их могут задержать азербайджанские власти — в первую очередь, военнослужащих.

— Известны ли случаи, когда сейчас кто-то выгоняет армян из их домов? Или пока что все едут по своей воле?

— Так и получается. Конечно, все хотят жить в своих домах, но сейчас это грозит им смертью.

— То есть никто не доверяет словам Баку о намерении мирной интеграции жителей Арцаха, чтобы они продолжали жить в своих домах по законам Азербайджана?

— Ну конечно, этому никто не верит. Иначе, не было бы такого потока беженцев. Нечему верить.

Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





— Как организован прием и распределение гуманитарной помощи для беженцев? Сейчас, в том числе, в Петербурге для них собирают вещи. Есть ли уверенность, что эта помощь дойдет по назначению, а не застрянет где-то на складах?

— Это все организовано частными лицами, единой системы нет, и государство централизованно этим не занимается.

— Какие вещи нужны в первую очередь?

— Многие люди уезжали, в чем были. У них не было ни времени, ни возможности что-то собирать с собой, только маленькая возможность уехать, и сейчас они живут в чужих домах. Так что они нуждаются во всем. Очень нужна хотя бы одежда, одеяла, еда. Нужны вещи для детей — те же подгузники, детское питание.

У нас и в больницах были проблемы, потому что не хватает лекарств, не хватает машин скорой помощи. Особенно это обострилось после недавнего взрыва в Степанакерте на нефтебазе. Почти всех раненных везли на вертолетах сюда, потому что там нет ни мест в больницах, ни лекарств, чтобы спасать людей.



Надо понимать, что люди действительно были вынуждены уехать — Азербайджан поставил их в такое положение, что выбора нет. Последние 9 месяцев они были, по сути, в блокаде, у них не было ничего, после того, как войска Азербайджана перекрыли единственную дорогу, которая связывала Арцах с Арменией. По сути, тогда остановились все поставки.



— Есть ли понимание, на что будут жить беженцы, откуда будут брать средства к существованию? Есть ли работа для десятков тысяч человек?

— Проблема трудоустройства, в первую очередь, связана с тем, что люди еще не знают, где будут жить. Тем, кто сумеет остаться в Ереване, работа найдется. У нас уже есть группы в Телеграме, где беженцам предлагается работа. Речь идет как об учителях, так и более простой работе, например, на фуд-кортах или в отелях.

В других же марзах, особенно, в селах, будет с этим очень сложно. Работа там есть только в сельском хозяйстве.

Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





— Удается ли оперативно определять детей в детские сады и в школы?

— В правительстве уже сообщили, что занимаются этим. Но опять же, главный вопрос, кто где будет жить. Сперва родителям надо решить этот вопрос, а потом будет понятно, в какую школу будут ходить дети.

Фото: Нарек Алексанян Поделиться Поделиться





— Насколько протесты, которые проходят в Ереване, мешают решать проблемы беженцев? Или эти процессы идут параллельно и не пересекаются?

— Нет, сейчас все протесты уже закончились. Они были несколько дней, но после того, как пошел поток беженцев, большинство поняло, что эту задачу надо решать в первую очередь, и сосредоточились на этом.

Беседовал Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

