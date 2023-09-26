    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, ю-з

    771мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.24eur101.99

    В Армении заново пересчитали погибших при взрыве в Нагорном Карабахе

    911
    2 комментария

    В Армении заново пересчитали погибших в результате взрыва топливохранилища в Нагорном Карабахе. По уточненным данным, которые приводит вечером 26 сентября ТАСС со ссылкой на омбудсмена Карабаха Гагама Степаняна, при взрыве погибли 68 человек.

    «Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — цитирует агентство заявление Степаняна.

    Напомним, взрыв на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах) произошел в понедельник, 25 сентября. В это время у топливной базы стояла длинная очередь автомобилей, поскольку местные жители покидают Нагорный Карабах. «Фонтанка» публиковала видео, дающее представление о масштабе случившегося.

    С подсчетом погибших возникла путаница. Ранее во вторник глава армянского Минздрава Анаит Аванесян на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек.

    Позднее в Минздраве Армении сообщили, что заявление Аванесян о 125 телах, вывезенных из Карабаха, не связано со взрывом. Министр якобы озвучила некое «общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — говорится в заявлении министерства.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нагорный КарабахПогибшие при взрыве
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость26 Сен 2023 в 23:15
    Вот и с "геноцидом армян" такая же история. "Изображая жертву..."
    +0−0
    Неглупая26 Сен 2023 в 22:54
    И здесь сплошное вранье
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close