В Армении заново пересчитали погибших при взрыве в Нагорном Карабахе

В Армении заново пересчитали погибших в результате взрыва топливохранилища в Нагорном Карабахе. По уточненным данным, которые приводит вечером 26 сентября ТАСС со ссылкой на омбудсмена Карабаха Гагама Степаняна, при взрыве погибли 68 человек.



«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — цитирует агентство заявление Степаняна.



Напомним, взрыв на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах) произошел в понедельник, 25 сентября. В это время у топливной базы стояла длинная очередь автомобилей, поскольку местные жители покидают Нагорный Карабах. «Фонтанка» публиковала видео, дающее представление о масштабе случившегося.

