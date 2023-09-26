Взрыв топлива в Нагорном Карабахе — новые данные. Пациентов с ожогами около 300, много жертв

В результате взрыва, произошедшего в понедельник, 25 сентября, на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадали, по последним данным, около 300 человек. Тринадцать неопознанных тел переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Семь пострадавших скончались в больнице. Об этом сообщает «Арменпресс».
290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести поступили в Республиканский медицинский центр, Медицинский центр «Аревик», Медицинский центр Иваняна и в медицинский центр российских миротворцев. Большинство переведены в Республиканский медицинский центр. Десятки пациентов находятся в критическом состоянии.
«Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва, и дополнительная информация о них нуждается в проверке», — сообщили агентству в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.
Взрыв на топливохранилище (его также называют АЗС) на участке, прилегающем к автодороге Степанакерт — Аскеран, произошёл 25 сентября. В это время у топливной базы стояла длинная очередь автомобилей, поскольку местные жители покидают Нагорный Карабах. «Фонтанка» публиковала видео, дающее представление о масштабе случившегося.