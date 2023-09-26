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    Взрыв топлива в Нагорном Карабахе — новые данные. Пациентов с ожогами около 300, много жертв

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    7 комментариев

    В результате взрыва, произошедшего в понедельник, 25 сентября, на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадали, по последним данным, около 300 человек. Тринадцать неопознанных тел переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Семь пострадавших скончались в больнице. Об этом сообщает «Арменпресс».

    290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести поступили в Республиканский медицинский центр, Медицинский центр «Аревик», Медицинский центр Иваняна и в медицинский центр российских миротворцев. Большинство переведены в Республиканский медицинский центр. Десятки пациентов находятся в критическом состоянии.

    «Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва, и дополнительная информация о них нуждается в проверке», — сообщили агентству в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

    Взрыв на топливохранилище (его также называют АЗС) на участке, прилегающем к автодороге Степанакерт — Аскеран, произошёл 25 сентября. В это время у топливной базы стояла длинная очередь автомобилей, поскольку местные жители покидают Нагорный Карабах. «Фонтанка» публиковала видео, дающее представление о масштабе случившегося.

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    Комментарии 7

    hoboot26 Сен 2023 в 10:15
    вот жили бы уважая друг друга, и горя не знали. ума не хватает и добра! все чего то делят а по итогу горе и беды.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:42
    кто-то приехал за халявным бензином?
    урок 1915 армянам не впрок
    Тогда армяне вместо того чтобы бежать - выносили дом убежавшего(более умного) соседа.
    Соседи спаслись, дорвавшиеся до халявы, дождались турок.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:39
    Как там много людей.
    +0−0
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