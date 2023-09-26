Взрыв топлива в Нагорном Карабахе — новые данные. Пациентов с ожогами около 300, много жертв

В результате взрыва, произошедшего в понедельник, 25 сентября, на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадали, по последним данным, около 300 человек. Тринадцать неопознанных тел переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Семь пострадавших скончались в больнице. Об этом сообщает «Арменпресс».

290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести поступили в Республиканский медицинский центр, Медицинский центр «Аревик», Медицинский центр Иваняна и в медицинский центр российских миротворцев. Большинство переведены в Республиканский медицинский центр. Десятки пациентов находятся в критическом состоянии.