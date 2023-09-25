«Есть пострадавшие». Кадры взрыва на заправке в Степанакерте

В Нагорном Карабахе произошел взрыв на АЗС, передает 25 сентября «Sputnik Армения». Видео последствий распространяется в понедельник с социальных сетях.
«Взрыв произошел на бензоколонке в Степанакерте, есть пострадавшие», — сообщило агентство.
Информации о количестве пострадавших и степени тяжести травм пока нет. По словам очевидцев, взорвался резервуар с топливом.
Российские миротворцы 25 сентября не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.