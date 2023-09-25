    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.15eur102.25

    «Есть пострадавшие». Кадры взрыва на заправке в Степанакерте

    2474
    1 комментарий

    В Нагорном Карабахе произошел взрыв на АЗС, передает 25 сентября «Sputnik Армения». Видео последствий распространяется в понедельник с социальных сетях.

    «Взрыв произошел на бензоколонке в Степанакерте, есть пострадавшие», — сообщило агентство.

    Информации о количестве пострадавших и степени тяжести травм пока нет. По словам очевидцев, взорвался резервуар с топливом.

    Российские миротворцы 25 сентября не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтепанакертВзрыв на заправкеНагорный Карабах
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    Гость25 Сен 2023 в 20:06
    Степанакерт? А это где? Пишите правильно - Ханкенды!
    (неправильно - ХанкендИ)
    Алиев старине Эрди, сегодня:
    У Азербайджана без всяких обоснований отобрали Зангезур(Сюник) и этим ПОКА прервана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, но мы работаем над этой проблемой.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close