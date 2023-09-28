У «Чернышевской» собирают гуманитарную помощь беженцам из Нагорного Карабаха

В Петербурге открыт сбор гуманитарной помощи беженцам из Арцаха (Нагорного Карабаха) — до 29 сентября по адресу Кирочная, 19 волонтеры принимают сухое детское питание и памперсы для взрослых. Об этом «Фонтанке» рассказал один из учредителей Армянской молодежной ассоциации города (АРМА) Филипп Давыдов. «На данный момент мы собираем две категории товаров — детское сухое питание (каши и смеси) и средства личной гигиены для престарелых людей (подгузники любых размеров)», — заявил Филипп Давыдов. При этом все товары просят передавать с чеками для дальнейших таможенных процедур.

Сбор осуществляется совместно с благотворительным фондом ВИВА — Врачи и волонтеры Армении, который собирает товары для самых незащищенных групп населения — детей и престарелых. Сбор открыт 22 сентября и продлится до 29 числа включительно.

С 10 утра до 22 часов вечера АРМА принимает товары по адресу Кирочная, 19. «По телефону +7 (906) 247-70-11 можно позвонить, выйдем, встретим, поможем донести. Бывает, что люди привозят товары, но не в состоянии их донести», — рассказал учредитель АРМА. По окончании сбора ассоциация лично отвезет груз в офис фонда ВИВА в Москве, а оттуда — уже в Армению. В Ереване представители молодежной ассоциации продолжат сопровождение груза, чтобы помощь дошла непосредственно до беженцев.

Давыдов уточнил, что на просьбу о помощи откликнулось большое число петербуржцев, внимание к сбору наблюдается не только со стороны армянской общины, но и других национальностей. «Приходят много ребят, которые помимо гуманитарной помощи пишут письма со своими пожеланиями и словами поддержки. Письма мы также передадим в Армению», — уточнил он. ВИВА и АРМА открыли и финансовый сбор. На полученные деньги молодежная ассоциация обязуется закупить необходимые товары и отправить их в Армению. «Сейчас обработано уже более 250 коробок. По объему — более 2,5 тонн на сегодняшний день. Ориентируемся на 3 тонны гумпомощи в целом», — отметил Филипп Давыдов.

По его словам, на сегодняшний день в Армянскую молодежную ассоциацию не поступало информации о том, что беженцы из Нагорного Карабаха прибывают в Петербург. «Беженцы проходят реабилитацию, всю медицинскую помощь им оказывают в Армении. Если они приедут в Санкт-Петербург, мы будем помогать им здесь с продуктами питания, жильем и так далее», — заявил Филипп Давыдов.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии полного разоружения «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил Армении». 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха. По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщают о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.

