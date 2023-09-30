В Армению из Карабаха выехали уже более ста тысяч человек

Из Карабаха в Армению по данным на утро 30 сентября выехали 100 417 человек из 120 тысяч проживавших там жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, пишет РИА Новости.



Мост Хакари в Лачинском коридоре пересекли 21 тысяча 43 транспортных средства. Власти уже зарегистрировали 81 139 человек и выделили временное жилье 32 200 переселенцам.



Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция жителей Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев говорил, что до конца 2023 года Азербайджан планирует вернуть в свои дома в Нагорном Карабахе 5,5 тыс. вынужденных переселенцев. По словам Алиева, люди готовы ехать в сельскую местность из Баку, Сумгаита и Гянджи. При этом президент обещал обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Азербайджан уже запланировал потратить 7 миллиардов долларов на восстановительные работы в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре.

