    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    755мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.41eur103.16

    В Армению из Карабаха выехали уже более ста тысяч человек

    2150
    13 комментариев

    Из Карабаха в Армению по данным на утро 30 сентября выехали 100 417 человек из 120 тысяч проживавших там жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, пишет РИА Новости.

    Мост Хакари в Лачинском коридоре пересекли 21 тысяча 43 транспортных средства. Власти уже зарегистрировали 81 139 человек и выделили временное жилье 32 200 переселенцам.

    Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция жителей Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев говорил, что до конца 2023 года Азербайджан планирует вернуть в свои дома в Нагорном Карабахе 5,5 тыс. вынужденных переселенцев. По словам Алиева, люди готовы ехать в сельскую местность из Баку, Сумгаита и Гянджи. При этом президент обещал обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Азербайджан уже запланировал потратить 7 миллиардов долларов на восстановительные работы в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Как Армения справляется с исходом из Арцаха, читайте в материале «Фонтанки».

    19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 13

    Гость30 Сен 2023 в 13:32
    Куда же выехали
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 12:37
    Пусть едут в Россию. Рабочих рук не хватает.
    +0−2
    Гость30 Сен 2023 в 12:31
    Чей Крым, маскиты?
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close