Жители «сталинки» на Московском проспекте проведут осень и зиму со старой крышей

Накануне в редакцию «Фонтанки» обратились жильцы «сталинки» на Московском проспекте, 79 — дом расположен рядом со станцией «Фрунзенская». С конца 2022 года в нем проводятся реставрационные работы фасада, однако жителей волнует судьба крыши, которая, по их словам, протекает давно и так сильно, что затопленными оказываются не только последние этажи, но и ниже, а в парадной лужи стоят до самого первого этажа. В городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) нам сообщили, что в сентябре 2022 года перед началом реставрации сотрудники ведомства осмотрели чердак дома и выявили там многочисленные следы протечек кровли, коррозии металлического кровельного покрытия.

Тогда КГИОП собрал совещание со структурами, которые должны решить вопрос с крышей. Среди них — СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», Жилищный комитет, НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта в многоквартирных домах». По итогам было принято решение, что Жилищный комитет и Фонд капремонта рассмотрят возможность включения ремонта крыши «сталинки» на Московском, 79 в план на 2023 год.

По данным пресс-службы КГИОП, в январе 2023 года администрация Адмиралтейского района поручила управляющей компании ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» принять меры по решению вопроса приведения в надлежащее состояние крыши объекта в рамках текущего ремонта. «Фонтанка» запросила районную ООО ЖКС-1, было ли это поручение выполнено, однако ответ не получила.

При этом в пресс-службе Жилищного комитета рассказали «Фонтанке», что 20 марта 2023 года администрация района направила в комитет пакет документов, свидетельствующих об увеличении физического износа крыши (эти документы в район должна была направить управляющая компания). В итоге разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши запланирована на 2024 год, а пока ответственность за устранение протечек в рамках текущего ремонта лежит на управляющей компании. Тем временем КГИОП планирует завершить реставрацию дворового фасада досрочно — в 2023 году, лицевого фасада — до конца лета 2024 года.