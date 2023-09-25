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    Фасад реставрируют, крыша течет: ремонт «сталинки» на Московском стал поводом для обращения к президенту

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    12 комментариев

    Прошедшие в выходные ливни вскрыли старую проблему 79-го дома на Московском проспекте в Петербурге — протекающую крышу. При этом в 2022 году КГИОП начал реставрацию фасада здания, поскольку оно было признано объектом культурного наследия, однако жители переживают, что с дырявой крышей такой ремонт долго не продержится.

    По словам жильцов, крыша подтекает уже давно, а 25 сентября после продолжительных дождей появились лужи по всей лестнице и в лифте в 22-й парадной. Заливает и квартиры, из-за чего жильцам приходится расставлять по дому ведра и тазы.

    читатель «Фонтанки»

    «Живу здесь четыре года, и всё это время мы с соседями бегаем с ведрами и бассейнами. У нас образовалась целая, так сказать, дежурная команда. Но в этот раз затопило сильно», — рассказал «Фонтанке» Павел, который обращался с проблемой к региональным властям и даже к президенту РФ. Комплексно проблема никогда не решалась, уверен петербуржец.

    Обращение Павла в администрацию президента было перенаправлено обратно в Петербург — сначала в администрацию губернатора, затем в КГИОП. Из ответа следует, что в июле 2022 года комитет направил предостережение управляющей компании ООО ЖКС-1 Адмиралтейского района о необходимости поддержания здания в надлежащем качестве.

    В 2019 году здание попало в поле зрения КГИОПа. Жилой дом вошел в очередь на реставрацию фасада, а в 2022 году стартовали ремонтные работы. Помимо крыши, жителей не устраивает реставрация окон. По их мнению, деревянные рамы давно прогнили, но рабочие готовят их к покраске.

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    «Фонтанка» запросила комментарий у комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. На момент публикации ответа не было.

    Масштаб проблемы не до конца понятен. О воде с потолка сообщили жильцы 1-й и 22-й парадных, а всего их в здании 29.

    «Вчера у женщины из 1-й парадной тоже протек потолок. С этой крышей у нас давно большие проблемы. Мы живем в 22-й парадной на 4-м этаже (всего 6. — Прим. ред.), но даже нас затапливало не один раз. Куда только не обращались — ничего особо не делают. Залатывают дырочки, на этом всё», — рассказала Елена.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам женщины, когда началась реставрация фасада, жильцы сразу выразили беспокойство по поводу состояния кровли. «Мы сразу сказали: сначала нужно сделать крышу, иначе весь ремонт пойдет насмарку. Тем не менее крышей никто не занялся. На данный момент фасад внутри дома они заканчивают [реставрировать], снимают строительные леса, а крыша так и течет», — поделилась Елена.

    Ремонт кровли находится в ответственности управляющей компании — ООО ЖКС № 1 Адмиралтейского района. «Фонтанка» обратилась за комментарием в УК, однако на момент публикации ответа не было.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    КапремонтТечет крыша
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    ГНЕВ6
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    Комментарии 12

    28024171725 Сен 2023 в 16:24
    это очень плохо, что при протечки крыши нужно обращаться в администрацию президента. Что то наши управляющие компании тверды и суровы, как гранитные памятники. Как бы там наладить движуху, что бы сменялись. Вот на что надо обратить внимание депутатам всех уровней иначе так и будем бегать с ведрами.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:07
    Таким не угодишь. Не ремонтируют-плохо, ремонтируют-снова плохо. Зажрались.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:02
    Крыша протекла у дома, виноват, известно, вова!
    +0−0
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