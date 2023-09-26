Прокуратура занялась ЧП у Ланской и показывает, как выглядело обрушение

Северо-Западная транспортная прокуратура подключилась к расследованию ЧП на железной дороге между станциями Ланская и Удельная в Петербурге. Утром 26 сентября пресс-служба ведомства сообщила об организации проверки по факту обрушения части ограждения железнодорожного моста, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Северо-Западная транспортная прокуратура
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта в связи с происшествием между станциями Ланская и Удельная», — говорится в сообщении.
Конструкции железнодорожного моста частично обрушились на рельсы 25 сентября около 20:40. Никто не пострадал. Оказались повреждены провода контактной сети, из-за чего встали пригородные электрички. К ночи движение восстановили.
Читатель «Фонтанки» рассказал, как заметил на путях упавшие конструкции и вместе с сотрудниками МЧС останавливал приближающуюся электричку. Подробности читайте на «Фонтанке».