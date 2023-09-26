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    Прокуратура занялась ЧП у Ланской и показывает, как выглядело обрушение

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    2 комментария

    Северо-Западная транспортная прокуратура подключилась к расследованию ЧП на железной дороге между станциями Ланская и Удельная в Петербурге. Утром 26 сентября пресс-служба ведомства сообщила об организации проверки по факту обрушения части ограждения железнодорожного моста, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта в связи с происшествием между станциями Ланская и Удельная», — говорится в сообщении.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Конструкции железнодорожного моста частично обрушились на рельсы 25 сентября около 20:40. Никто не пострадал. Оказались повреждены провода контактной сети, из-за чего встали пригородные электрички. К ночи движение восстановили.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Читатель «Фонтанки» рассказал, как заметил на путях упавшие конструкции и вместе с сотрудниками МЧС останавливал приближающуюся электричку. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 2

    Coulthard26 Сен 2023 в 10:07
    На гугл-картах есть фото этого места, сделанное в ноябре 2019 года. Странно, что этот мост вообще до сих пор не развалился весь.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:55
    Ну и что? Это банальный бардак, и не более того. Сейчас найдут крайнего, какого ни будь инженера по эксплуатации, а то что инженер регулярно докладывал о необходимости ремонта никого не волнует.
    +1−0
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