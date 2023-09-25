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    С обрушением разобрались: электрички в сторону Выборга поехали

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    6 комментариев

    Октябрьская железная дорога и корреспондент «Фонтанки» с места обрушения передают, что движение на участке Ланская — Лахта в Петербурге возобновилось после обрушения на мосту.

    «Сегодня, 25 сентября в 20:45 на участке Ланская — Лахта в Санкт-Петербурге из-за отсутствия питания в контактной сети произошел сбой в движении электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержка составила порядка одного часа. В 21:40 движение восстановлено, неполадки устранены», — сообщили в ОЖД «Фонтанке».

    Как выглядит обрушение на мосту смотрите здесь.

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 22:44
    Почему обрушения?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 22:31
    Пока сбеглов на сво ретро трамваи запускает, в подведомственном городе сыпятся ретро перила на пути электрички и отключаются ретро энергосети в новых казалось бы районах. Симтоматично.
    +4−0
    правду не задушишь не убьёшь!25 Сен 2023 в 22:30
    кто на ком стоял или упал не понял.
    +2−0
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