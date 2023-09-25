С обрушением разобрались: электрички в сторону Выборга поехали

Октябрьская железная дорога и корреспондент «Фонтанки» с места обрушения передают, что движение на участке Ланская — Лахта в Петербурге возобновилось после обрушения на мосту.



«Сегодня, 25 сентября в 20:45 на участке Ланская — Лахта в Санкт-Петербурге из-за отсутствия питания в контактной сети произошел сбой в движении электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержка составила порядка одного часа. В 21:40 движение восстановлено, неполадки устранены», — сообщили в ОЖД «Фонтанке».

Как выглядит обрушение на мосту смотрите здесь.