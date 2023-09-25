«Фонтанка» показывает первые кадры с места ЧП на железной дороге

«Фонтанка» показывает первые кадры с места ЧП, из-за которого с Финляндского вокзала не едут электрички. Поврежден мост у проспекта Испытателей.
читатель «Фонтанки»
Одна из версий — кто-то сбросил ограждения на железнодорожные пути.
Вот что рассказал читатель «Фонтанки», который успел предотвратить худший вариант развития событий:
«Я живу рядом, и мы увидели обвал. Вызвали МЧС, мы остановили электричку за
читатель «Фонтанки»
Сейчас на месте работают МЧС и аварийные бригады, они оценивают масштаб повреждений.
UPD: Как сообщили в ОЖД, в 21:40 движение пригородных поездов восстановлено в нормальном режиме.