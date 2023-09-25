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    «Фонтанка» показывает первые кадры с места ЧП на железной дороге

    18300
    40 комментариев

    «Фонтанка» показывает первые кадры с места ЧП, из-за которого с Финляндского вокзала не едут электрички. Поврежден мост у проспекта Испытателей.

    читатель «Фонтанки»

    Одна из версий — кто-то сбросил ограждения на железнодорожные пути.

    Вот что рассказал читатель «Фонтанки», который успел предотвратить худший вариант развития событий:

    «Я живу рядом, и мы увидели обвал. Вызвали МЧС, мы остановили электричку за 15–20 метров до места завала. Приехали пожарные, там накренилась линия электропередачи, не видел, искрила она или нет, — рассказал очевидец Юрий Шевелев. — Обрушилась часть, где стояли перила, сантиметров 50 на 50, длиной 15 метров».

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    читатель «Фонтанки»

    Сейчас на месте работают МЧС и аварийные бригады, они оценивают масштаб повреждений.

    UPD: Как сообщили в ОЖД, в 21:40 движение пригородных поездов восстановлено в нормальном режиме.

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    ЧП на железной дороге
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    Комментарии 40

    Дядя Бо25 Сен 2023 в 23:32
    Мариуполь сам себя не построит.
    +0−0
    Потёртый русский25 Сен 2023 в 22:44
    Зато беспилотник сэкономили
    +2−2
    Гость25 Сен 2023 в 22:39
    Электрички можно оснастить приборами ночного видения чтобы лучше замечать препятствия
    +0−1
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