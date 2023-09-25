ЧП на железной дороге между Ланской и Удельной: что известно к этому часу

Почти час не ходили электрички с Финляндского вокзала. Пассажиры начали сообщать о задержках в движении после девяти вечера. Довольно быстро стало понятно, что источник проблем находится между станциями Ланская и Удельная.



С моста обрушилась часть ограждения. Особенность данной конструкции в том, что поезда там идут и по мосту, и под ним. В центре событий оказался читатель «Фонтанки» Юрий Шевелев. Так получилось, что именно он успел предотвратить худший вариант развития событий. Вот что он рассказал:



«Я живу рядом, и мы увидели обвал. Вызвали МЧС, мы остановили электричку за 15–20 метров до места завала. Приехали пожарные, там накренилась линия электропередачи, не видел, искрила они или нет, — рассказал очевидец Юрий Шевелев. — Обрушилась часть, где стояли перила, сантиметров 50 на 50, длиной 15 метров».

