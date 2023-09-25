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    ЧП на железной дороге между Ланской и Удельной: что известно к этому часу

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    4 комментария

    Почти час не ходили электрички с Финляндского вокзала. Пассажиры начали сообщать о задержках в движении после девяти вечера. Довольно быстро стало понятно, что источник проблем находится между станциями Ланская и Удельная.

    С моста обрушилась часть ограждения. Особенность данной конструкции в том, что поезда там идут и по мосту, и под ним. В центре событий оказался читатель «Фонтанки» Юрий Шевелев. Так получилось, что именно он успел предотвратить худший вариант развития событий. Вот что он рассказал:

    «Я живу рядом, и мы увидели обвал. Вызвали МЧС, мы остановили электричку за 15–20 метров до места завала. Приехали пожарные, там накренилась линия электропередачи, не видел, искрила они или нет, — рассказал очевидец Юрий Шевелев. — Обрушилась часть, где стояли перила, сантиметров 50 на 50, длиной 15 метров».

    читатель «Фонтанки»

    По словам Юрия, упавшее ограждения в итоге вызвали замыкание в контактной сети. Вместе с сотрудниками МЧС он поднялся на мост. Сверху они увидели, как едет электричка — начали кричать и махать фонарями. В итоге поезд остановился.

    читатель «Фонтанки»

    Ситуацию прокомментировали представители Октябрьской железной дороги.

    «Сегодня, 25 сентября с 20:45 на участке Ланская — Лахта из-за обрушения части ограждения моста была повреждена опора контактной сети. В результате инцидента был задержан в пути электропоезд сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержка составила порядка одного часа. В 21:40 электропоезд отправился по маршруту», — сказано в сообщении железнодорожников.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка.ру»

    Движение других пригородных электропоездов осуществляется по графику, отметили в ОЖД.

    Железнодорожники продолжают работы по восстановлению контактной сети.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ЧП на железной дороге
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    Комментарии 4

    Гость25 Сен 2023 в 23:25
    Старушки совсем озверели-мало им военкоматы поджигать,-уже за мосты взялись?!
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 23:14
    Пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Накануне сам обратил внимание на их ветхое состояние, когда стоял в пробке под ним! Никто не смотрит за их состоянием: ветхие, ржавые, не крашеные с момента их строительства! Того гляди и сами рухнут! Вот и закономерный результат! Стоять под такими сооружениями очень стремно!
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 23:08
    Пионеры-герои вместе с партизанами!

    Всех не перевешаете!
    +0−2
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