В Чечне осудили новые учебники истории. Мединский пообещал «привести всё в порядок»

Скандал вокруг новых учебников истории разразился в Чечне. Содержание главы о репрессированных народах в СССР многие в республике сочли оскорбительным.
Реакция в Грозном последовала незамедлительно. Как сообщил 23 сентября глава парламента Чечни Магомед Даудов, новый учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». Он также заявил, что «разобраться в столь важном вопросе» ему поручил Рамзан Кадыров.
«Позицию РАМЗАНА АХМАТОВИЧА я также довëл и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок», — написал Даудов в своем телеграм-канале.
В спорном фрагменте упоминаются «факты сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей». Рассказывается о государственном решении о «коллективном наказании» народов. И, нужно отметить, признается, что в результате пострадало много не сотрудничавших с врагом людей.
Чтобы переписать учебник, создана специальная группа. В нее вошли главы регионов, жители которых пережили депортацию во время Второй мировой войны, сообщил Даудов.
С февраля по март 1944 года из Чечено-Ингушской АССР были депортированы, по разным оценкам, 500–650 тыс. чеченцев и ингушей.