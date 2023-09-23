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    В Чечне осудили новые учебники истории. Мединский пообещал «привести всё в порядок»

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    24 комментария

    Скандал вокруг новых учебников истории разразился в Чечне. Содержание главы о репрессированных народах в СССР многие в республике сочли оскорбительным.

    Реакция в Грозном последовала незамедлительно. Как сообщил 23 сентября глава парламента Чечни Магомед Даудов, новый учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». Он также заявил, что «разобраться в столь важном вопросе» ему поручил Рамзан Кадыров.

    «Позицию РАМЗАНА АХМАТОВИЧА я также довëл и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

    В спорном фрагменте упоминаются «факты сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей». Рассказывается о государственном решении о «коллективном наказании» народов. И, нужно отметить, признается, что в результате пострадало много не сотрудничавших с врагом людей.

    Чтобы переписать учебник, создана специальная группа. В нее вошли главы регионов, жители которых пережили депортацию во время Второй мировой войны, сообщил Даудов.

    С февраля по март 1944 года из Чечено-Ингушской АССР были депортированы, по разным оценкам, 500–650 тыс. чеченцев и ингушей.

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    ЧечняУчебники историиВладимир МединскийРамзан Кадыров
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    Комментарии 24

    Гость23 Сен 2023 в 19:12
    не дадут спакойнакрякнуть! подавай им распоряжения с реанимации.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 19:11
    в Каждом субъекте будет свой учебник истории. Самый правильный и самый единый.
    +0−0
    pride23 Сен 2023 в 19:09
    Так кто все-таки историю переписывает?)))
    +0−0
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