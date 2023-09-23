В Чечне осудили новые учебники истории. Мединский пообещал «привести всё в порядок»

Скандал вокруг новых учебников истории разразился в Чечне. Содержание главы о репрессированных народах в СССР многие в республике сочли оскорбительным.



Реакция в Грозном последовала незамедлительно. Как сообщил 23 сентября глава парламента Чечни Магомед Даудов, новый учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». Он также заявил, что «разобраться в столь важном вопросе» ему поручил Рамзан Кадыров.

«Позицию РАМЗАНА АХМАТОВИЧА я также довëл и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок», — написал Даудов в своем телеграм-канале.