Беспилотники сбиты у берега Крыма и рядом с Туапсе

Ночью 22 сентября предотвращена атака с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Прошлой ночью были сбиты более 20 БПЛА в Крыму, а также над Орловской, Курской и Белгородской областями. В целом за сутки система ПВО уничтожила 75 украинских беспилотников — это максимум с начала спецоперации.