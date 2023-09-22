    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, ю-в

    763мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.08eur102.36

    Беспилотники сбиты у берега Крыма и рядом с Туапсе

    1256
    6 комментариев

    Ночью 22 сентября предотвращена атака с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает Минобороны РФ.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

    Прошлой ночью были сбиты более 20 БПЛА в Крыму, а также над Орловской, Курской и Белгородской областями. В целом за сутки система ПВО уничтожила 75 украинских беспилотников — это максимум с начала спецоперации.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникиАтака беспилотниковАтака БПЛААтака БПЛА на Крым
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close