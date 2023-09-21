В Орловской области сбиты два беспилотника, атаковавшие ТЭК. Еще 21 — в Крыму и других областях

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, а также по одному над Орловской, Курской и Белгородской областями, отмечается в сообщении.

«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает Минобороны РФ.

Более 20 беспилотников уничтожила система ПВО над российскими регионами минувшей ночью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале чуть позже рассказал уже о двух сбитых беспилотниках.



«Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса», — написал он.

