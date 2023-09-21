Рекордное количество дронов за сутки сбили российские средства ПВО

75 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны 21 сентября в своей ежедневной сводке. Это максимум за сутки с начала спецоперации, утверждает РИА Новости.



По данным ведомства, дроны сбили в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

В ночь на 21 сентября средства ПВО также сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, а также по одному над Орловской, Курской и Белгородской областями, отметили в ведомстве.