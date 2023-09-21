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    Рекордное количество дронов за сутки сбили российские средства ПВО

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    75 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны 21 сентября в своей ежедневной сводке. Это максимум за сутки с начала спецоперации, утверждает РИА Новости.

    По данным ведомства, дроны сбили в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

    В ночь на 21 сентября средства ПВО также сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, а также по одному над Орловской, Курской и Белгородской областями, отметили в ведомстве.

    Всего с начала СВО были сбиты 7020 беспилотных летательных аппаратов.

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