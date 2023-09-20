В Ереване противники Пашиняна ставят палатки на площади у здания правительства. Минздрав Армении подсчитывает пострадавших

Во время стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских, сообщает 19 сентября ТАСС по ссылкой на данные армянского Минздрава.



Уточняется, что в результате столкновений в Ереване 16 пострадавших на этот час остаются в больницах, одному понадобилась операция.



Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

