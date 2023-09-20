    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    752мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.22eur102.92

    В Ереване противники Пашиняна ставят палатки на площади у здания правительства. Минздрав Армении подсчитывает пострадавших

    57
    обсудить

    Во время стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских, сообщает 19 сентября ТАСС по ссылкой на данные армянского Минздрава.

    Уточняется, что в результате столкновений в Ереване 16 пострадавших на этот час остаются в больницах, одному понадобилась операция.

    Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Вечером в Ереване протестующие попытались прорваться в здание правительства Армении. Собравшиеся убеждены, что в осложнении обстановки в Карабахе виноват лично премьер страны Никол Пашинян и требуют его отставки.

    Также демонстранты заблокировали вход в посольство России в Ереване.

    Около полуночи на площади у здания правительства Армении начали ставить палатки. Полиция отреагировала задержанием активистов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕреванПротестыНагорный Карабах
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close