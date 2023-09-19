После столкновений у здания правительства Армении госпитализированы и демонстранты, и полицейские

Несколько человек, в том числе полицейские, госпитализированы в результате столкновений у здания кабмина Армении, передает 19 сентября ТАСС со ссылкой на армянский Минздрав.



Точное количество пострадавших не называют.



«За медицинской помощью обратились и полицейские, и демонстранты. Им на месте была оказана первая помощь. Некоторые из них были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.



Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

