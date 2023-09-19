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    После столкновений у здания правительства Армении госпитализированы и демонстранты, и полицейские

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    Несколько человек, в том числе полицейские, госпитализированы в результате столкновений у здания кабмина Армении, передает 19 сентября ТАСС со ссылкой на армянский Минздрав.

    Точное количество пострадавших не называют.

    «За медицинской помощью обратились и полицейские, и демонстранты. Им на месте была оказана первая помощь. Некоторые из них были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

    Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Вечером в Ереване протестующие попытались прорваться в здание правительства Армении.

    Собравшиеся выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что его действия привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе.

    Также демонстранты заблокировали вход в посольство России в Ереване.

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