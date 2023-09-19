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    Миротворцы РФ эвакуируют мирное население Нагорного Карабаха

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    Российские миротворцы организовали эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха, пишет 19 сентября ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей», — заявили в ведомстве. Кроме того, медицинские работники оказали помощь раненым.

    В Минобороны сообщили, что «российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения».

    Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    В центре Еревана собрались сотни протестующих. Они уже пытались прорваться в здание правительства Армении. Собравшиеся обвиняют правительство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их действия привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе.

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