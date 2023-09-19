Миротворцы РФ эвакуируют мирное население Нагорного Карабаха

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха, пишет 19 сентября ТАСС со ссылкой на Минобороны.



«В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей», — заявили в ведомстве. Кроме того, медицинские работники оказали помощь раненым.

В Минобороны сообщили, что «российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения».

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.