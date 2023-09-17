Ким Чен Ын уезжает из России. В Приморье он примерил шапку-ушанку и смотрел на выступление моржа Миши

Северокорейский лидер приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит имеет статус официального, это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посетил с начала пандемии ковида. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. 15 сентября высокий гость побывал в Комсомольске-на-Амуре.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, «не было таких планов». Также он отметил, что контакты Путина и Ким Чен Ына это не сенсация, а уже традиция, и Москва заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.



«Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).



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