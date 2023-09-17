Ким Чен Ын уезжает из России. В Приморье он примерил шапку-ушанку и смотрел на выступление моржа Миши

Официальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершается. Его бронепоезд проводили на станции в Приморье, пишет утром 17 сентября РИА Новости.
Глава КНДР накануне посетил Приморскую сцену Мариинского театра, где смотрел балет «Спящая красавица», рассказал глава Приморья Олег Кожемяко. Также Ким Чен Ын побывал в Приморском океанариуме во Владивостоке, там перед ним выступил морж Миша.
Губернатор Приморья Кожемяко подарил Ким Чен Ыну разработанный в регионе бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации. Еще северокорейский лидер получил в подарок пять беспилотников-камикадзе, разведывательный беспилотник самолетного типа «
Тем временем Государственное центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын в шапке-ушанке пожимает руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Встреча состоялась в субботу. Судя по опубликованным фото, они успели поднять стопку вместе с российскими и северокорейскими военными во время полевого обеда после осмотра фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Кроме того, Киму показали современные самолеты
Подарки Ким Чен Ын получил от Шойгу и командующего дальней авиацией