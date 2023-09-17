    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, южн

    762мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.63eur103.04

    Ким Чен Ын уезжает из России. В Приморье он примерил шапку-ушанку и смотрел на выступление моржа Миши

    2369
    46 комментариев

    Официальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершается. Его бронепоезд проводили на станции в Приморье, пишет утром 17 сентября РИА Новости.

    Глава КНДР накануне посетил Приморскую сцену Мариинского театра, где смотрел балет «Спящая красавица», рассказал глава Приморья Олег Кожемяко. Также Ким Чен Ын побывал в Приморском океанариуме во Владивостоке, там перед ним выступил морж Миша.

    Губернатор Приморья Кожемяко подарил Ким Чен Ыну разработанный в регионе бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации. Еще северокорейский лидер получил в подарок пять беспилотников-камикадзе, разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета и комплект специальной одежды, малозаметной для тепловизоров.

    Тем временем Государственное центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын в шапке-ушанке пожимает руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Встреча состоялась в субботу. Судя по опубликованным фото, они успели поднять стопку вместе с российскими и северокорейскими военными во время полевого обеда после осмотра фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Кроме того, Киму показали современные самолеты ВКС РФ, российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И и самолет Ту-214.

    Подарки Ким Чен Ын получил от Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС РФ Кобылаша. Сам он не остался в долгу и передал свой подарок Тихоокеанскому флоту. Однако ЦТАК не уточняет, какими подарками они обменялись.

    Северокорейский лидер приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит имеет статус официального, это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посетил с начала пандемии ковида. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. 15 сентября высокий гость побывал в Комсомольске-на-Амуре.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, «не было таких планов». Также он отметил, что контакты Путина и Ким Чен Ына это не сенсация, а уже традиция, и Москва заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.

    «Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close