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    Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре на поезде

    2009
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    Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын продолжает официальный визит в Россию. 15 сентября он прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре, где его приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Об этом сообщается на сайте Кремля и в телеграм-канале самого Дегтярёва.

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    Лидера КНДР сопровождал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Они осмотрели инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также производственный центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Побывали в цехе сборки самолётов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57, участки, где ведётся работа в рамках кооперации по импортозамещённому «Суперджет 100» (SJ-100). В завершение программы гостям продемонстрировали полёт многофункционального истребителя Су-35.

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    После завершения программы Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре, передает ТАСС.

    13 сентября Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным — это первая международная поездка северокорейского лидера после пандемии коронавируса. Во время визита главы государств обменялись подарками. Корейский лидер уехал на своем бронепоезде в Пхеньян с перчаткой космического скафандра и российским карабином, а Путин в Москву — с карабином, сделанным мастерами Северной Кореи. Во время переговоров глава КНДР пригласил президента РФ посетить в Пхеньян, и тот согласился.

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    Ким Чен ЫнСеверная КореяКНДР
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