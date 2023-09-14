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    Путин согласился поехать в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына

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    Во время переговоров тет-а-тет глава КНДР Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путин в Пхеньян. Глава РФ согласился, рассказал 14 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин с благодарностью принял это приглашение», — заявил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    По его словам, дальше согласование поездки пойдет по дипломатическим каналам.

    13 сентября Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным — это первая международная поездка северокорейского лидера после пандемии коронавируса. Во время визита главы государств обменялись подарками — товарищ Ким уехал на своем бронепоезде в Пхеньян с перчаткой космического скафандра и российским карабином, а Путин в Москву — с карабином, сделанным мастерами Северной Кореи.

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    Ким Чен ЫнВладимир ПутинСеверная КореяКНДРПриглашениеДмитрий Песков
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