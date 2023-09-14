В Кремле рассказали, какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну перчатку от скафандра, которая несколько раз побывала в космосе. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также главы государств обменялись карабинами, информирует госагентство ТАСС. Владимир Путин подарил председателю Ким Чен Ыну отечественный карабин «высочайшего производства», а товарищ Ким своему российскому коллеге — «карабин, сделанный северокорейскими мастерами».



Были и другие подарки, уточнил пресс-секретарь Песков.