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    В Кремле рассказали, какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

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    13 комментариев

    Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну перчатку от скафандра, которая несколько раз побывала в космосе. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Также главы государств обменялись карабинами, информирует госагентство ТАСС. Владимир Путин подарил председателю Ким Чен Ыну отечественный карабин «высочайшего производства», а товарищ Ким своему российскому коллеге — «карабин, сделанный северокорейскими мастерами».

    Были и другие подарки, уточнил пресс-секретарь Песков.

    13 сентября Владимир Путин принял главу КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области. Основная часть переговоров прошла в формате тет-а-тет. «Фонтанка» рассказывала, как поездку северокорейского лидера освещают в Пхеньяне.

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    Комментарии 13

    Гость14 Сен 2023 в 15:07
    Чемодан свой не дарил ?
    +1−0
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