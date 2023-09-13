«Самый близкий друг российского народа»: визит уважаемого товарища Кима глазами госагентства Северной Кореи

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию широко обсуждается не только в нашей стране, но и во всем мире. Если западная пресса писала о готовящемся визите еще летом, то Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) освещает поездку своего лидера с большим опозданием, но стилистически очень ярко.

Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Поделиться Поделиться





«Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын на рассвете 12 сентября прибыл в приграничный город Хасан РФ», — именно так, с написания длинного названия всех должностей Ким Чен Ына начинаются новости на сайте ЦТАКа. Кстати, имя главы государства всегда выделяют жирным шрифтом.

Далее в одном предложении репортеры госагентства умудряются описать атмосферу на станции, цель визита Ким Чен Ына и уровень отношений между Россией и КНДР, точнее между КНДР и РФ — северокорейское государство всегда стоит первым: «На станции Хасан, которая встречает уважаемого товарища Ким Чен Ына, наносящего официальный визит в РФ с целью развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ на новый высокий уровень, царила теплая атмосфера приветствия».

В лучших традициях советской программы «Время» идет перечисление всех российских политиков, которые встречают корейскую делегацию. «Уважаемого товарища Ким Чен Ына с чувством почтения встретили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие кадры центра и периферии, которые приехали в Хасан, чтобы сопровождать его». В северокорейской официальной прессе чиновников разного уровня называют кадрами.

«Российские кадры горячо приветствовали товарища Ким Чен Ына как самого близкого друга российского народа», говорится в сообщении госагентства ЦТАК.

Особенно важно было подчеркнуть, что, хотя Владимир Путин не встретил товарища Кима, зато он лично направил на приграничную станцию российских чиновников кадров. «Кадры центра и периферии России сказали, что президент Путин лично направил их на приграничную станцию для встречи товарища Ким Чен Ына, отметив, что правительство и народ России вкладывают всю душу, желая того, чтобы нынешний визит товарища Ким Чен Ына совершился в содержательном ключе».

Трудности, вызванные пандемией коронавируса, в телеграфном агентстве называют «мировым кризисом со здравоохранением в социальной сфере».

Поскольку переговоры в России являются первой зарубежной поездкой, в ЦТАК преподносят это как «ясное проявление позиции партии и правительства, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений».