«Главный приоритет — отношения с Россией». С чего начались переговоры Путина с Ким Чен Ыном

Окончание войны за независимость, развитие космонавтики и главные приоритеты — президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе на космодроме Восточный в Амурской области. Текст приветственных слов опубликован 13 сентября на сайте Кремля. Место встречи Российский президент начал с того, что переговоры проходят не во Владивостоке, а в Амурской области, на космодроме Восточный. Глава государства подчеркнул, что горд за то, как эта отрасль развивается в России.

На это председатель Ким Чен Ын ответил, что северокорейская делегация своими глазами увидела настоящее и будущее РФ в строительстве космической державы. И космодром Восточный он назвал сердцем этой державы. Основание КНДР и роль СССР Не обошлись переговоры и без побед прошлых лет. Первым об этом заговорил Владимир Путин, который отметил, что недавно КНДР отмечала 75-летие основания собственной государственности. Президент Путин отметил, что Советский Союз был первым, кто признал КНДР и установил с этой страной дипломатические отношения.

К тому же скоро в КНДР начнутся празднования по случаю 70-летия окончания войны за независимость. Для России это тоже знаковая дата, отметил Путин, поскольку «наша страна помогала нашим друзьям бороться за эту независимость». Об этом вспомнил и Ким Чен Ын: «Наша дружба имеет глубокие корни». Современные отношения Пхеньяна и Москвы Путин, прежде чем передать слово северокорейскому партнеру, заявил, что во время переговоров пойдет речь об экономике и вопросах гуманитарного характера. По словам главы КНДР, для Пхеньяна являются «первым приоритетом» отношения с Россией. Ким Чен Ын отметил, что в Северной Корее всегда поддерживают решения Владимира Путина. Он выразил надежду, что страны и в дальнейшем будут вместе бороться против империализма.

Затем начались переговоры в формате тет-а-тет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры государств по итогам переговоров не планируют подписывать какие-либо документы, сообщает ТАСС.