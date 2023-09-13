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    «Главный приоритет — отношения с Россией». С чего начались переговоры Путина с Ким Чен Ыном

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    Окончание войны за независимость, развитие космонавтики и главные приоритеты — президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе на космодроме Восточный в Амурской области. Текст приветственных слов опубликован 13 сентября на сайте Кремля.

    Место встречи

    Российский президент начал с того, что переговоры проходят не во Владивостоке, а в Амурской области, на космодроме Восточный. Глава государства подчеркнул, что горд за то, как эта отрасль развивается в России.

    На это председатель Ким Чен Ын ответил, что северокорейская делегация своими глазами увидела настоящее и будущее РФ в строительстве космической державы. И космодром Восточный он назвал сердцем этой державы.

    Основание КНДР и роль СССР

    Не обошлись переговоры и без побед прошлых лет. Первым об этом заговорил Владимир Путин, который отметил, что недавно КНДР отмечала 75-летие основания собственной государственности. Президент Путин отметил, что Советский Союз был первым, кто признал КНДР и установил с этой страной дипломатические отношения.

    К тому же скоро в КНДР начнутся празднования по случаю 70-летия окончания войны за независимость. Для России это тоже знаковая дата, отметил Путин, поскольку «наша страна помогала нашим друзьям бороться за эту независимость».

    Об этом вспомнил и Ким Чен Ын: «Наша дружба имеет глубокие корни».

    Современные отношения Пхеньяна и Москвы

    Путин, прежде чем передать слово северокорейскому партнеру, заявил, что во время переговоров пойдет речь об экономике и вопросах гуманитарного характера.

    По словам главы КНДР, для Пхеньяна являются «первым приоритетом» отношения с Россией. Ким Чен Ын отметил, что в Северной Корее всегда поддерживают решения Владимира Путина. Он выразил надежду, что страны и в дальнейшем будут вместе бороться против империализма.

    Затем начались переговоры в формате тет-а-тет.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры государств по итогам переговоров не планируют подписывать какие-либо документы, сообщает ТАСС.

    В Кремле до последнего сохраняли интригу по поводу визита Ким Чен Ына на Дальний Восток, хотя западная пресса писала об этом еще в августе. Глава КНДР прибыл на своем бронепоезде в Приморье 12 сентября. По словам Дмитрия Пескова, в переговорах примет участие министр обороны Сергей Шойгу, который в июле посещал Пхеньян.

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