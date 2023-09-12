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    В переговорах Владимира Путина с Ким Чен Ыном примет участие Сергей Шойгу

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента России Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 12 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он добавил, что отдельной встречи министров обороны двух стран не предполагается, пишет РИА Новости.

    Бронированный поезд северокорейского лидера минувшим утром пересек границу России. Ким Чен Ын прибыл с визитом по приглашению Владимира Путина. Накануне Дмитрий Песков уточнял, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке. Во Владивостоке с 10 по 13 сентября проходит VIII Восточный экономический форум.

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    Ким Чен ЫнШойгуПереговорыКНДР
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