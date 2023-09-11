Лидер Северной Кореи в ближайшие дни приедет в Россию

В ближайшие дни глава КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил агентству РИА Новости, что планируются переговоры делегаций двух стран и при необходимости встреча глав государств один на один.



В южнокорейских СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи покинул Пхеньян на частном поезде и двигается в направлении северо-восточной границы. Предполагается, что он едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России.