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    Лидер Северной Кореи в ближайшие дни приедет в Россию

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    В ближайшие дни глава КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил агентству РИА Новости, что планируются переговоры делегаций двух стран и при необходимости встреча глав государств один на один.

    В южнокорейских СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи покинул Пхеньян на частном поезде и двигается в направлении северо-восточной границы. Предполагается, что он едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России.

    О том, что Ким Чен Ына ждут со дня на день на Дальнем Востоке, 11 сентября сообщил «Интерфакс». Никаких подробностей предполагаемого визита источник агентства не раскрыл.

    VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 11 сентября президент России Владимир Путин начал двухдневную поездку, в ходе которой посетит данное мероприятие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа Путина будет очень насыщенной.

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