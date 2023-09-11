Глава КНДР движется к российской границе, но в Кремле отрицают переговоры Ким Чен Ына с Путиным

Глава КНДР Ким Чен Ын 11 сентября покинул Пхеньян на частном поезде, фиксируется передвижение к северо-восточной границе, сообщает южнокорейское издание YTN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.



Предполагается, что Ким Чен Ын едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) ради переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, однако в разговоре с телеканалом RTVi пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что «таких контактов на ВЭФ не планируется».

Еще 4 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на источники среди «высокопоставленных чиновников» написала, что северокорейский лидер встретится на полях ВЭФ с Путиным, чтобы получить передовые технологии для спутников и атомных подлодок взамен на артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.