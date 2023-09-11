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    Глава КНДР движется к российской границе, но в Кремле отрицают переговоры Ким Чен Ына с Путиным

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    Глава КНДР Ким Чен Ын 11 сентября покинул Пхеньян на частном поезде, фиксируется передвижение к северо-восточной границе, сообщает южнокорейское издание YTN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.

    Предполагается, что Ким Чен Ын едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) ради переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, однако в разговоре с телеканалом RTVi пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что «таких контактов на ВЭФ не планируется».

    Еще 4 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на источники среди «высокопоставленных чиновников» написала, что северокорейский лидер встретится на полях ВЭФ с Путиным, чтобы получить передовые технологии для спутников и атомных подлодок взамен на артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

    О том, что Ким Чен Ына ждут со дня на день на Дальнем Востоке, 11 сентября сообщил Интерфакс. Никаких подробностей предполагаемого визита источник агентства не раскрыл.

    В июле Пхеньян посетил министр обороны России Сергей Шойгу, писала «Фонтанка». Визит был приурочен к 70-летию со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей.

    VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 11 сентября президент России Владимир Путин начал двухдневную поездку, в ходе которой посетит данное мероприятие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа Путина будет очень насыщенной.

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