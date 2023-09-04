NYT: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре

Глава КНДР Ким Чен Ын планирует приехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения поставок вооружения, пишет 4 сентября The New York Times со ссылкой на источники среди «высокопоставленных чиновников».



По их данным, глава Северной Кореи отправится, вероятно, на своем бронепоезде во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. Точной информации о том, доберется ли северокорейский лидер до Москвы, у источников NYT нет. По данным издания, главная цель этой поездки для Ким Чен Ына — получить передовые технологии для спутников и атомных подлодок взамен на артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, сообщает газета.

