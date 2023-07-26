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    Шойгу приехал в Северную Корею и уже дважды возложил цветы

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    Российский министр обороны Сергей Шойгу, который накануне прибыл в КНДР, возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне, сообщает 26 июля пресс-служба Минобороны РФ. Глава военного ведомства также успел возложить цветы к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу.

    Минобороны России

    Власти России уверены, что приезд Сергея Шойгу укрепит отношения между РФ и КНДР и станет важным этапом сотрудничества двух стран.

    Визит приурочен к 70-летию со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей. В Пхеньяне считают заключение перемирия в 1953 году победой корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. По итогам войны КНДР получила район Кэсона, но утратила 3900 квадратных километров своей территории северо-восточнее 38-й параллели.

    Сеул и Пхеньян, несмотря на заключенное перемирие, все еще находятся в предвоенном состоянии. Оба режима претендуют на всю территорию Корейского полуострова. Последний раз КНДР предупредила Южную Корею, что заход атомных подлодок США в Пусан является условием для применения ядерного оружия.

    15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Киев и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Южнокорейский лидер пообещал увеличить объемы помощи Украине, но о поставках вооружений не говорил.

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