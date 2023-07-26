Шойгу приехал в Северную Корею и уже дважды возложил цветы

Российский министр обороны Сергей Шойгу, который накануне прибыл в КНДР, возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне, сообщает
Минобороны России
Власти России уверены, что приезд Сергея Шойгу укрепит отношения между РФ и КНДР и станет важным этапом сотрудничества двух стран.
Визит приурочен к 70-летию со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей. В Пхеньяне считают заключение перемирия в
Сеул и Пхеньян, несмотря на заключенное перемирие, все еще находятся в предвоенном состоянии. Оба режима претендуют на всю территорию Корейского полуострова. Последний раз КНДР предупредила Южную Корею, что заход атомных подлодок США в Пусан является условием для применения ядерного оружия.
15 июля президент Южной Кореи