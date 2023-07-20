КНДР предупредила о ядерном ударе из-за американской атомной подлодки в Южной Корее

Министр обороны КНДР Кан Сун-Нам предупредил, что заход в порт Южной Кореи американской подводной лодки, способной нести ядерное оружие, попадает под юридические условия применения ядерного оружия. Об этом 20 июля сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
«Напоминаю военным США, что развертывание атомной подводной лодки и других стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия, указанные в законе КНДР о ядерной политике», — заявил Кан Сун-Нам.
По словам военного министра, ядерные активы США «вошли в очень опасные воды».
Американская подлодка «Кентукки», которая переносит ядерное оружие, вошла в Пусан — порт в Южной Корее — во вторник, 18 июля. В это время в Сеуле проходило первое заседание консультативной группы по ядерному планированию Южной Кореи и США. На борт субмарины поднялся южнокорейский президент Юн Сок Ёль.
Еще раньше, в апреле этого года, США и Южная Корея приняли декларацию по демонстрации потенциала сдерживания. Один из шагов декларации связан с заходом в Пусан американских атомных подлодок, снабженных баллистическими ракетами.
После окончания Второй мировой войны гражданский конфликт вспыхнул в Корее. Коммунистический север и демократический юг продолжали захватывать столицы друг друга, пока в 1953 году не было подписано соглашение о перемирии, которое действует до сих пор. При этом страны все еще находятся в предвоенном состоянии, обе претендуют на всю территорию полуострова.