КНДР предупредила о ядерном ударе из-за американской атомной подлодки в Южной Корее

Министр обороны КНДР Кан Сун-Нам предупредил, что заход в порт Южной Кореи американской подводной лодки, способной нести ядерное оружие, попадает под юридические условия применения ядерного оружия. Об этом 20 июля сообщает южнокорейское агентство Yonhap.



«Напоминаю военным США, что развертывание атомной подводной лодки и других стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия, указанные в законе КНДР о ядерной политике», — заявил Кан Сун-Нам.

По словам военного министра, ядерные активы США «вошли в очень опасные воды».