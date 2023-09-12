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    Бронированный поезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек границу и едет по Приморью

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    Поезд главы КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию утром 12 сентября и едет по Приморью. Северокорейский лидер прибыл с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке.

    Как сообщает РИА Новости, около 05:15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД. Такие же вагоны можно было увидеть на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна.

    В южнокорейских СМИ сообщали, что лидер КНДР едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России.

    VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 11 сентября президент России Владимир Путин начал двухдневную поездку, в ходе которой посетит данное мероприятие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа Путина будет очень насыщенной.

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