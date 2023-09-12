Бронированный поезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек границу и едет по Приморью

Поезд главы КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию утром 12 сентября и едет по Приморью. Северокорейский лидер прибыл с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке.
Как сообщает РИА Новости, около 05:15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД. Такие же вагоны можно было увидеть на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна.
В южнокорейских СМИ сообщали, что лидер КНДР едет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России.