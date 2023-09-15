Ким Чен Ын попал в базу украинского «Миротворца» после новостей о визите в Россию

Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына внесли в интернет-базу «Миротворец» еще 6 сентября, когда в прессе появились сообщения о готовящемся визите в Российскую Федерацию.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что это «очередная провокация киевского режима, однако эта попытка тщетная, как и все, что делает „Миротворец“».
4 сентября на полосах американской газеты The New York Times появилась информация о том, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию в ближайшее время. Высокопоставленные источники NYT уточняли, что северокорейский лидер планирует получить передовые технологии для спутников и атомных подлодок. В обмен на это Пхеньян готов передать Москве артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, полагали в американском истеблишменте.
В Кремле подтвердили визит главы КНДР только днем 11 сентября. 13-го числа состоялись переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина. Детали переговоров не раскрывали, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главы государств обменялись карабинами, также Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.