Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына внесли в интернет-базу «Миротворец» еще 6 сентября, когда в прессе появились сообщения о готовящемся визите в Российскую Федерацию.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что это «очередная провокация киевского режима, однако эта попытка тщетная, как и все, что делает „Миротворец“».

4 сентября на полосах американской газеты The New York Times появилась информация о том, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию в ближайшее время. Высокопоставленные источники NYT уточняли, что северокорейский лидер планирует получить передовые технологии для спутников и атомных подлодок. В обмен на это Пхеньян готов передать Москве артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, полагали в американском истеблишменте.