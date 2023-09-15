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    Цена нефти Brent превысила 94 доллара за баррель впервые с ноября

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    Цена нефти марки Brent впервые с 16 ноября превысила 94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным лондонской биржи ICE, в начале двенадцатого цена фьючерсов Brent росла на 2,05 % — до 94,08 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 2,32 % — до 90,57 доллара.

    Напомним, в апреле в России приняли закон об ограничении дисконта российской нефти Urals к североморской Brent при расчете пошлин на экспорт сырья. Эти меры были призваны помочь пополнить федеральный бюджет на фоне падения нефтегазовых доходов.

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