Цена нефти Brent превысила 94 доллара за баррель впервые с ноября

Цена нефти марки Brent впервые с 16 ноября превысила 94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.



По данным лондонской биржи ICE, в начале двенадцатого цена фьючерсов Brent росла на 2,05 % — до 94,08 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 2,32 % — до 90,57 доллара.

Напомним, в апреле в России приняли закон об ограничении дисконта российской нефти Urals к североморской Brent при расчете пошлин на экспорт сырья. Эти меры были призваны помочь пополнить федеральный бюджет на фоне падения нефтегазовых доходов.