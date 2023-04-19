В России принят закон об ограничении дисконта нефти Urals к Brent при расчете экспортных пошлин

Госдума 19 апреля во втором и третьем чтении приняла инициированные Минфином поправки в закон «О таможенном тарифе». Они с июня ограничивают дисконт российской нефти Urals к североморской Brent при расчете пошлин на экспорт сырья.



Согласно документу, если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 28 долларов за баррель, то при расчете пошлины за июнь цена Urals будет установлена как Brent минус 28 долларов за баррель. Если с 15 мая по 14 июня и далее Urals будет дешевле Brent на 25 долларов за баррель, то с июля для расчета пошлины ее цена будет учитываться как Brent минус 25 долларов за баррель. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она.

