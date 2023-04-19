В России принят закон об ограничении дисконта нефти Urals к Brent при расчете экспортных пошлин

Госдума 19 апреля во втором и третьем чтении приняла инициированные Минфином поправки в закон «О таможенном тарифе». Они с июня ограничивают дисконт российской нефти Urals к североморской Brent при расчете пошлин на экспорт сырья.
Согласно документу, если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 28 долларов за баррель, то при расчете пошлины за июнь цена Urals будет установлена как Brent минус 28 долларов за баррель. Если с 15 мая по 14 июня и далее Urals будет дешевле Brent на 25 долларов за баррель, то с июля для расчета пошлины ее цена будет учитываться как Brent минус 25 долларов за баррель. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она.
С 1 апреля аналогичное ограничение дисконта на российскую нефть по отношению к Brent используется для расчета нефтяных налогов. В апреле дисконт ограничен 34 долларами за баррель, в мае – 31 долларом, в июне – 28 долларами и с июля – 25 долларами.
Эти меры приняты для того, чтобы помочь властям пополнить федеральный бюджет на фоне падения нефтегазовых доходов. При этом, как отмечал «Коммерсант» со ссылкой на слова замглавы Минфина Алексея Сазанова, размер прибавки, которую бюджет получит за счет изменения порядка расчета экспортной пошлины, будет незначительным в сравнении с аналогичными изменениями по налогам. Для сравнения, по итогам первого квартала поступления от нее составили 47 млрд рублей, а от нефтяного налога на добычу полезных ископаемых – 1,282 трлн рублей. К тому же, со следующего года участникам рынка уже не надо будет платить экспортную пошлину.